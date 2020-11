COVID-19 :

Le président de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, a annoncé ce dimanche le resserrement des mesures dans la région pour contenir la propagation du coronavirus. Ce soir, la période prévue dans la BOJA extraordinaire a pris fin, qui comprenait une série de restrictions jusqu’au 9 novembre. Pour cette raison, le président a rencontré ce matin le comité technico-scientifique pour discuter de l’avenir de la communauté. La première chose qui a été décidée a été que les mesures en vigueur jusqu’à ce soir sont prolongées d’un jour de plus pour pouvoir mettre en œuvre les nouveaux. C’est comme ça que tu es Ils seront en vigueur de ce mardi au lundi 23 novembre prochain.

Parmi les restrictions annoncées aujourd’hui figurent les fermeture de toutes les activités non essentielles à 18 h 00 et l’expansion de couvre feu, pour qu’il soit fixé entre 22h00 et 07h00. Selon Moreno, les établissements alimentaires, les pharmacies, les services de santé et sociaux, les vétérinaires, les librairies et les papeteries, les stations-service, les services funéraires, les auto-écoles, les coiffeurs et les services de livraison à domicile ne sont pas soumis aux restrictions.

Pour sa part, la fermeture du périmètre dure deux semaines et, à partir de mardi, s’étend à 778 municipalités Andalousie, dont vous ne pourrez ni entrer ni sortir sans raison justifiée. Concernant le domaine éducatif, les collèges et instituts resteront ouverts, tandis que les cours universitaires continueront à être télématiques, sauf pour les activités pratiques et expérimentales. Aussi les centres de sports de plein air peuvent rester ouverts, mais pas ceux qui sont des espaces fermés. Finalement, le rencontres restera de six personnes maximum, comme l’a rappelé le président: «Il s’agit d’éviter de grandes concentrations de personnes, c’est là que le virus se propage».

Ces mesures seront générales pour l’ensemble de la communauté, mais seront durcies en Grenade, où, en raison de sa forte incidence, la fermeture de l’hôtellerie et de l’activité non essentielle sera décrétée dans la province. Cependant, Moreno a affirmé qu’ils détailleraient prochainement les restrictions mises en œuvre dans ce domaine.

Plan de sauvetage pour l’industrie hôtelière

Le président andalou a également révélé que le conseil d’administration travaille sur un “Plan d’aide” pour l’industrie hôtelière afin “d’essayer d’amortir le coup dur qu’ils reçoivent non seulement en Andalousie, mais dans toute l’Espagne”. En ce sens, le gouvernement régional a précisé qu’il basera son plan sur trois axes: «Nous allons travailler sur un ligne de crédit souple, aide directe dans certains cas, et le exonération ou remise fiscale». Cependant, pour mener à bien ce plan, Moreno a demandé le collaboration des municipalités et des conseils provinciaux, ainsi que l’exécutif central.

Les infections et les hospitalisations diminuent

Les mesures étaient connues au moment de la mise à jour de l’évolution de la pandémie en Andalousie, reflétant une légère diminution des infections et des hospitalisations. Selon les données fournies par le ministère de la Santé et de la Famille, au cours des dernières 24 heures, il y a eu 3755 nouveaux cas, 1 200 de moins qu’hier. Cette semaine il y a eu aucun jour avec plus de 5000 infections par jour, alors que dans le passé, ce chiffre a été dépassé trois fois. De même, le nombre de décès s’est stabilisé, avec 20 morts le dernier jour, après trois jours avec 60, 60 et 55.

Les hôpitaux andalous enregistrent également leurs deuxième jour de diminution de la pression sanitaire avec 46 patients entré par le coronavirus COVID-19 de moins en 24 heures et le chiffre tombe à 3151, dont 455 sont dans une unité de soins intensifs (UCI), 33 de plus que la veille et 17 de plus que ceux inscrits au maximum le 30 mars. Cela indique que, bien que la pression hospitalière diminue, le nombre de personnes admises aux soins intensifs augmente, le grand problème du système de santé actuel.