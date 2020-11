COVID-19 :

La communauté autonome d’Andalousie se joint à d’autres dans le défi de lutter contre le coronavirus avec des mesures dures et restrictives. À partir de 0 h 00 le 10 novembre et jusqu’à 0 h 00 le 24 du même mois, les nouvelles règles seront appliquées approuvé et annoncé par son président Juanma Moreno contre COVID-19. L’un d’eux, des plus remarquables, suppose la fermeture de toutes les activités non essentielles à 18h00 sauf à Grenade, qui dure toute la journée.

Comme indiqué dans le Journal officiel de la Junta de Andalucía publié dimanche dernier, 8 novembre, le grade 1 dans les niveaux d’alerte 3 et 4 est associé à l’établissement d’un délai, et il a été décidé d’appliquer la clôture des activités non essentielles à partir de l’heure mentionnée.

Les activités qui éliminent cette limitation sont activité industrielle, Les établissements commerciaux de détail nourriture, boissons, produits et biens essentiels, centres, services et établissements de santé, services professionnels et employés de maison, services sociaux et socio-sanitaires, centres et cliniques vétérinaires, des établissements commerciaux dédiés à la vente de carburant, stations d’inspection technique de véhicules, services de livraison à domicile, soupes populaires o lieux de distribution alimentaire solidaire, sillages, centres sportifs de plein air et sans sports de contact, les points de rencontre des familles et les centres de soins de la petite enfance et les centres de traitement ambulatoire.

# L’Andalousie maintient la fermeture du périmètre jusqu’au 23 novembre. De plus, à partir de mardi, vous ne pourrez plus entrer ni sortir d’une commune sans justification, nous fermons l’activité non essentielle à 18h00. et nous prolongons le couvre-feu. C’est difficile, mais il n’y a pas d’alternative. pic.twitter.com/YkAaNSNnew – Juanma Moreno (@JuanMa_Moreno) 8 novembre 2020

Autres activités suspendues en Andalousie

D’autre part, la BOJA précise également que le grade 2 du niveau 4 implique des mesures de fermeture ou de suspension d’activités. Et dans ce cas, l’ouverture au public des grands établissements commerciaux est suspendue moins de magasins de détail nourriture, boissons, produits et biens essentiels, centres, services et établissements de santé, services sociaux et santé sociale, parapharmacie, centres ou cliniques vétérinaire, marchés alimentaires, produits hygiéniques, services professionnels et financiers, presse, librairie et papeterie ou fleuriste.

Également inclus dans la liste carburant, ateliers mécaniques, matériel de réparation et de construction, quincailleries, des postes d’inspection technique pour véhicules, buralistes, équipements technologiques et de télécommunications, la nourriture pour animaux, services de livraison à domicile, pressing, blanchisseries, coiffeurs, ainsi que ces mêmes activités marchandes exercées sur la voie publique en plein air ou pour des ventes non sédentaires, communément appelées marchés.

De même, sur la base des mêmes critères, l’ouverture au public des installations sportives conventionnelles et des centres sportifs pour l’activité physique qui ne sont pas à l’extérieur est suspendue, à l’exception de la pratique d’une activité sportive officielle à caractère non professionnel ou professionnel. Les compétitions ou événements non fédérés ne peuvent pas non plus être organisés.

Le reste des mesures appliquées en Andalousie

Outre la limitation des activités, le fermeture du périmètre de toutes les communes andalouses, de sorte que vous ne pouvez partir ou entrer que pour une juste cause. Le couvre-feu étend la limitation de mobilité en appliquant une limitation de durée De 22 h 00 à 7 h 00

Les cours à l’Université seront de la télématique dans leur intégralité à l’exception des pratiques. Et tout cela s’ajoute à la fermeture de toutes les activités non essentielles déjà mentionnées sauf à Grenade, province la plus touchée par les infections, qui devra assumer la fermeture de ces activités tout au long de la journée, sans créneau horaire.