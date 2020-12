COVID-19 :

Comme la Catalogne, Aragon a publié ce matin ses nouvelles mesures contre le coronavirus pour les semaines à venir. Le président de la communauté autonome, Javier Lambán, avec le Ministre de la Santé, Sira Repollés, ont annoncé la réduction des restrictions dans toute la région, notant qu’une nette baisse des cas de COVID-19 après la saison estivale n’était pas, de loin, une “ trêve ” pour l’Aragon du nombre de cas positifs. “Le virus ne nous a pas donné de répit aux Aragonais ni au système de santé en été”, a ajouté le président lors de la conférence de presse qui s’est terminée il y a quelques minutes.

«Aujourd’hui, nous allons supprimer les restrictions de mobilité et les restrictions sur les espaces publics. Les Aragonais doivent savoir que si la situation sanitaire s’aggrave, nous pourrions revenir aux situations antérieures. Tout dépend de l’évolution de la pandémie. Il est temps d’appeler à un bon comportement “Il a commenté avant d’annoncer une série de mesures qui seront maintenues dans les semaines à venir. Ça oui, le couvre-feu restera tel qu’il était avant, de 23h00 à 06h00

Nouvelles restrictions en Aragon:

– Le confinement provincial disparaît: Les citoyens aragonais pourront se déplacer librement dans toute la communauté à partir du 21 décembre.

– Hôtels et restaurants: Il peut être consommé à l’intérieur d’établissements d’une capacité de 30%. À l’extérieur, la capacité est portée à 100%, avec un maximum de six personnes par table (cohabitants et non cohabitants).

– Gymnases et centres sportifs: Ils ouvriront à 30% de leur capacité et avec l’utilisation obligatoire d’un masque. Sa fermeture sera à 22h00.

– Culture: sa capacité est augmentée de 25% à 50%. Sa fermeture sera prolongée jusqu’à 22 heures.

– Activité non essentielle: tels que les hôtels, les restaurants ou les magasins prolongent leurs heures jusqu’à 22 heures.

– Salles de jeux et salles de paris: Ils pourront ouvrir leurs portes à 30% de leur capacité habituelle.

– Tourisme avec guide: limité à des groupes de 10 personnes, à l’extérieur comme à l’intérieur.

Les stations de ski ouvrent leurs portes pour Noël

Après la liste des nouvelles mesures qui entreront en vigueur en Aragon Mardi 15 décembreAu cours des prochaines semaines, la ministre de la Santé, Sira Repollés, a ajouté que la région est passée au niveau d’alerte sanitaire 3 après «une situation favorable ces dernières semaines». Ce samedi, la communauté aragonaise informera 250 nouvelles infections à coronavirus, avec un taux de positivité de 7,5% dans leurs tests diagnostiques.

En outre, Quant au ski, il ne «voit pas de problème» non plus, donc ça peut être fait en petits groupes de six personnes. Pour lui, les stations Formigal, Cerler et Valdelinares ouvriront leurs portes le 23, au milieu de la saison de Noël. Bien que ce jour-là, les touristes d’autres communautés ils ne pourront pas y assister, comme l’a ajouté le président d’Aragon.

Mesures pour Noël

Comme tout le territoire espagnol, l’Aragon a également signalé ses exceptions pour les prochaines dates en raison des fêtes de Noël. La communauté autonome autorisera les entrées et sorties entre le 23 et le 26 décembre, ainsi que du 30 décembre au 2 janvier pour fêter Noël et le nouvel an, tant que les justifications nécessaires pour effectuer les voyages sont réunies. Les jours restants resteront en vigueur dans le périmètre de confinement dans toute la communauté.

Aux mêmes dates, les rassemblements sociaux peuvent être étendus à un maximum de 10 personnes, suite aux mesures mises en place par le gouvernement central pour la célébration des déjeuners et dîners de Noël avec des parents et des «amis proches», appartenant à deux noyaux familiaux différents. Dans les lieux de culte, la capacité sera augmentée jusqu’à 50% aux mêmes dates.