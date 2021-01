COVID-19 :

11h30 Le Patronal del Ocio Nocturno dénonce avoir alerté la Generalitat sur le fait qu’il y aurait 500 partis tels que le ‘rave’ des Llinars

Le secrétaire général de la Fecasarm, l’association patronale pour la vie nocturne en Catalogne, Joaquim Boadas, a dénoncé ce lundi avoir alerté la Generalitat de Catalogne par courrier électronique que quelque 2000 soirées illégales auraient lieu le soir du Nouvel An, dont environ 500 avec plus de 20 personnes. et format similaire au «rave» de Llinars (Barcelone) qui a été expulsé après 40 heures.

09:57 “Nous entrons pleinement dans la troisième vague par des mesures de détente”

L’épidémiologiste et ancien directeur de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) Daniel López Acuña a déclaré ce lundi que nous entrons “pleinement dans une troisième vague” de la pandémie en raison du “relâchement” des mesures de protection contre la covid-19 pendant la période de Noël.

Cet expert a également prévenu, dans une interview à Onda Vasca, que dans cette troisième vague il y aura un plus grand nombre d’infections car elle part d’une incidence plus élevée que celle de l’été, alors qu’il y avait environ 25 cas pour 100000 habitants, déjà Ceci s’ajoute à la variante du virus détectée au Royaume-Uni, pas plus mortelle mais plus contagieuse.

09h46 Un ancien directeur de l’OMS met en garde contre une troisième vague et demande de vacciner “comme s’il s’agissait d’une opération militaire et de guerre”

L’épidémiologiste et ancien directeur de l’OMS Daniel López Acuña a affirmé être entré “pleinement” dans une troisième vague qui sera “plus virulente” et a souligné qu’il fallait vacciner contre le covid-19 “comme s’il s’agissait d’une opération militaire et guerre ».

Dans des déclarations à Onda Vasca, recueillies par Europa Press, López Acuña a analysé l’impact de la pandémie de covid-19 et l’arrivée d’une troisième vague.

Après avoir regretté que nous soyons confrontés à une évolution de la pandémie qui était “prévisible en raison du laxisme et de l’assouplissement de nombreuses mesures restrictives”, l’épidémiologiste a souligné que, contrairement à ce qui s’est passé en été, le fait d’avoir un élevé “a conduit à une” intensification des infections “.

09:21 La Galice enregistre cinq décès avec le covid-19, ce qui laisse le nombre de décès à 1414

La Galice a enregistré cinq autres décès liés à la pandémie de covid-19, ce qui laisse jusqu’à présent un solde de 1414 décès.

Comme le rapportent ce dimanche les autorités sanitaires, au cours des dernières heures, cinq personnes diagnostiquées avec un coronavirus ont perdu la vie. Tous avaient des pathologies antérieures.

L’une d’elles, une femme de 93 ans, est décédée à la résidence Santa Teresa de Jornet à La Corogne; tandis que les quatre autres décès sont survenus dans les hôpitaux.

08h35 Madrid, l’Aragon et l’Andalousie étendent les restrictions à partir d’aujourd’hui après la propagation des infections

La Communauté de Madrid, l’Aragon et l’Andalousie ont décidé d’étendre les restrictions à la mobilité à partir d’aujourd’hui en raison du grand nombre d’infections qui surviennent à Noël et de l’augmentation de l’incidence pour 100 000 habitants enregistrés. Madrid s’étend à 18 zones de santé restreintes de base et à cinq populations. L’Andalousie décrète la fermeture du périmètre de la région de Campo de Gibraltar après les chiffres dramatiques enregistrés à La Línea et à Gibraltar. De son côté, l’Aragon revient à la phase de confinement: il ne peut y avoir que quatre personnes par table sur les terrasses et les restaurants et les magasins et hôtels doivent fermer à 20h00.

07:50 Au total, 18 zones de santé de base et cinq localités auront une mobilité réduite à Madrid à partir d’aujourd’hui

La Communauté de Madrid a décidé d’étendre les restrictions à la mobilité à huit nouvelles zones de santé de base (ZBS) et cinq localités.Par conséquent, à compter de ce lundi, un total de 18 zones de santé de base et cinq communes de la région seront interdites. entrée et sortie d’entre eux sauf pour des raisons justifiées. Les mesures concernent 500 000 habitants de Madrid.

En raison de l’augmentation des cas de coronavirus dans différentes parties de la région avec un taux supérieur à 400 cas pour 100000 habitants, à partir d’aujourd’hui à 00h00, l’entrée et la sortie sont limitées pendant 14 jours, jusqu’au lundi 18 janvier, 00h00, dans les zones de base de Marques de la Valdavia et d’Alcobendas Chopera, à Alcobendas; Las Olivas et Aranjuez, à Aranjuez; San Fernando et Los Alperchines, à San Fernando de Henares; Virgen del Cortijo, dans le quartier Hortaleza de la capitale de Madrid; et la zone de base de Torrelodones, qui affecte les municipalités de Torrelodones et Hoyo de Manzanares.

07:40 L’Allemagne enregistre environ 10000 cas et plus de 300 décès le dernier jour

Les autorités allemandes ont confirmé ce lundi environ 10000 cas de coronavirus et plus de 300 décès au cours de la dernière journée, selon l’Institut Robert Koch (RKI), l’entité gouvernementale en charge du contrôle des maladies infectieuses.

L’agence a souligné qu’au cours des dernières 24 heures, 9847 infections et 302 décès ont été confirmés, ce qui place les totaux à 1775513 et 34574, respectivement, depuis le début de la pandémie, tandis que 1401200 personnes se sont remises de COVID-19[FEMININE

07:31 Les îles Canaries accumulent 14 décès depuis le réveillon du Nouvel An mais les infections diminuent

Les îles Canaries ont provisoirement ajouté 135 nouveaux cas de coronavirus Covid-19 au cours des dernières 24 heures – contre 149 samedi – ce qui place le nombre d’infections cumulées sur les îles à 27617 depuis le début de la pandémie. Cela a été rapporté par le ministère de la Santé, qui explique néanmoins que depuis jeudi dernier, le 31 décembre, 14 décès au total ont été enregistrés – quatre d’entre eux avaient déjà été signalés les jours précédents.