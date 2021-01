COVID-19 :

L’augmentation des infections et l’aggravation de la situation épidémiologique en Catalogne ont contraint les autorités à être plus sévères pour contenir la pandémie et éviter que le virus ne devienne incontrôlable dans la communauté autonome après les vacances. Pour lui, le gouvernement catalan a approuvé un ensemble de mesures plus restrictives, parmi lesquels se trouve le fermeture des communes pendant 10 jours ou interdiction d’ouvrir des centres commerciaux et des magasins non essentiels.

Dès le 7 janvier prochain, la Catalogne commencera à mettre en œuvre son plan pour réorienter la situation, qui s’est énormément aggravée. Les données, publiées par le ministère de la Santé de la Generalitat, montrent une augmentation de la vitesse de transmission du virus (Rt), de 1,11 point hier à 1,27 aujourd’hui.

En outre, le risque de repousse est déjà à 500 points, trop élevé, et la pression hospitalière augmente. Les hôpitaux catalans comptent actuellement 2 084 personnes admises, dont environ 392 dans des unités de soins intensifs.

Restriction de mobilité et ouverture de centres

“Abaissez le rythme du pays.” C’est ainsi que Josep Maria Argimon, secrétaire général de la santé publique de la Generalitat, a évoqué, étant donné la nécessité d’une action urgente, insistant sur l’importance du respect des nouvelles mesures pour pouvoir revenir à la situation antérieure à la nouvelle mise à jour du même à partir du 18 janvier.

Avec la nouvelle limitation de mobilité, Il ne sera pas possible de voyager entre les communes de Catalogne pendant 10 jours, à partir du jeudi 7 janvier. Jusqu’à présent, avec l’arrivée de Noël, tout s’était détendu, permettant aux gens de se déplacer librement dans la communauté pour visiter la famille, le tourisme, le travail ou tout autre besoin. Seules les régions de Cerdagne et de Ripollès ont été fermées, mais maintenant cela deviendra un confinement municipal total.

Ils ne pourront pas non plus ouvrir les centres commerciaux pendant cette période, tandis que seuls les magasins de moins de 400 mètres carrés pourront rester ouverts. Le commerce non essentiel est également fermé pendant le week-end. Il n’attrapera plus les achats de Reyes, mais il attrapera les ventes suivantes. Tout cela dans le but d’éviter les foules.

Restauration, culture et loisirs

En ce qui concerne les écoles, elles ouvriront le lundi 11 janvier comme prévu, mais les activités périscolaires sont suspendues et les loisirs, sauf s’ils se font en groupes de bulles. En outre, les activités sportives ne sont autorisées qu’en plein air, fermant ainsi les gymnases.

La restauration et la culture restent comme avant, inchangé. Les bars et restaurants continueront d’ouvrir, à 30% de leur capacité, de 7 h 30 à 9 h 30 et de 13 h à 15 h, et cinémas, musées, théâtres, auditoriums ou salles d’exposition, d’une capacité de 50%.

La situation épidémiologique exigeait des changements urgents

Malgré que Les autorités catalanes ont refusé de durcir les mesures, espérant que celles déjà établies et en vigueur seraient suffisantes pour Noël, le coronavirus a fait son chemin pendant les vacances, profitant de la détente générale.

Au cours des dernières 24 heures, il y a eu en Catalogne 1 319 nouvelles infections et 32 ​​décès. Il est vrai que ce sont des chiffres inférieurs à ceux de la veille, mais quand même la tendance observée ces derniers jours, et en attendant que les effets du virus commencent à être vraiment remarqués lors des réunions de famille, est celle d’une avancée totale.

Par exemple, le pourcentage de positivité des tests est de 9,51%, jusqu’à quatre points au-dessus de celui du 21 décembre, avant les vacances. Également, dans les hôpitaux, la situation empire de plus en plus, avec 144 personnes admises au cours des dernières 24 heureset sept dans un état critique depuis le dernier jour comptable. Donc, tous les indicateurs indiquent une troisième vague en Catalogne, qui, avec ces restrictions, essaiera d’être aussi petit que possible.