COVID-19 :

Ce vendredi, Espagne Il a atteint son record quotidien d’infections: 40 197 nouveaux cas diagnostiqués. De même, l’incidence est passée à 575,10 cas pour 100 000 habitants, ce qui a suscité l’inquiétude des autorités, comme l’a déclaré la ministre de la Politique territoriale et de la Fonction publique, Carolina Darias: «Tous les indicateurs que nous traitons habituellement, à la fois l’incidence accumulée à quatorze et sept jours, la positivité, la mortalité … Ils nous exposent à un risque très élevé, à un risque extrême, très élevé. “

Malgré les données inquiétantes, de Health indiquent que exclure un confinement sévère comme celui de mars ou celui que l’on voit dans d’autres pays. Pour lui, plusieurs territoires ont déjà mis en place de nouvelles mesures et d’autres pourraient le faire dans les prochains jours, en fonction de l’évolution de la pandémie. Vous trouverez ici les nouvelles limitations dans certaines régions de notre pays:

Andalousie

Le président de l’Andalousie, Juanma Moreno, a confirmé la fermeture du périmètre de la région et de chacune des huit provinces qui la composent. Aussi les 219 communes avec une incidence cumulée en 14 jours supérieure à 500 cas seront confinées à périmètre. De plus, l’hospitalité et le commerce non essentiel devront fermer à 18h00. Le nombre maximum de personnes en réunion sera de 4.

En revanche, l’hospitalité et le commerce non essentiel des communes avec une incidence en 14 jours supérieure à 1 000 cas devront fermer. Le gouvernement d’Andalousie a demandé à l’Exécutif national de déclarer la détention à domicile dans ces localités et, en outre, d’instaurer le début du couvre-feu à 20 heures. Cependant, en attendant, il continue entre 22h00 et 06h00.

Aragon

Toutes Les activités non essentielles doivent se terminer à 20h00 du lundi au jeudi, tandis que du vendredi au dimanche, elles devront se terminer à 18h00. En outre, un confinement périmétrique a été déclaré dans toutes les communes de plus de 10 000 habitants et avec une incidence de plus de 250 cas. Pourtant: Saragosse, Huesca, Teruel, Calatayud, Cuarte, Ejea de los Caballeros, Utebo, Alcañiz et Tarazona ont été confinées. Il couvre feu s’établit entre De 22 h 00 à 6 h 00 et l’interdiction des fêtes patronales et des fêtes populaires jusqu’à la disparition de l’état d’alarme, le 31 mai. En outre, le nombre maximum de personnes pouvant se rencontrer est de 4, sauf s’il s’agit de cohabitants. Selon le l’hospitalité, la capacité est limitée à 30% à l’intérieur et 50% sur les terrasses. Les centres commerciaux ne peuvent excéder 26% de leur capacité.

Asturies

Le couvre-feu il est toujours établi entre 22h00 et 06h00. En ce qui concerne les rassemblements sociaux, le maximum est de six personnes et la fermeture du périmètre régional continue d’être établie.

Cantabrie

C’est un périmètre confiné et L’exécutif économique a décidé de fermer les centres commerciaux le week-end et les vacances. Il ne peut pas être consommé dans les bars et les restaurants, le nombre le nombre maximum de personnes pouvant se rencontrer est de six et le couvre-feu demeure valable entre 22h00 et 06h00.

Castille et Leon

Depuis mercredi dernier, les bars et restaurants devront fermer leurs espaces intérieurs, aussi bien que centres commerciaux, gymnases et établissements et salles de jeux et paris. La communauté est à périmètre fermé et le couvre-feu est établi entre 20h00 et 6h00, malgré la non-autorisation du gouvernement pour l’imposition de ce créneau horaire.

En outre, toutes les provinces ont été confinées au périmètre et le nombre maximum de personnes pouvant être rassemblées est de quatre, tant qu’ils ne vivent pas ensemble.

Castilla La Mancha

Maintient la fermeture du périmètre de la région, où le couvre-feu est compris entre 00h00 et 06h00. Cependant, les 102 communes de Ciudad Real a un périmètre de confinement appliqué et, dans eux, le couvre-feu est établi entre 22 heures et 7 heures du matin.

Catalogne

En Catalogne un périmètre et confinement municipal, ainsi que le couvre-feu entre 22 h et 6 h.. Les locaux commerciaux jusqu’à 400 mètres carrés peuvent ouvrir à 30% de leur capacité et les citoyens ne peuvent consommer que dans les établissements de Accueil de 7h30 à 9h30 et de 13h00 à 15h30 Pendant les week-ends, seuls les magasins essentiels ouvriront et les centres commerciaux seront fermés. Le gouvernement a annoncé la prolongation de ces mesures jusqu’au 24 janvier.

En outre, le gouvernement central a été invité à mettre en œuvre le télétravail.



Communauté valencienne

Le couvre-feu est fixé à 22h00., en plus de poursuivre la fermeture du périmètre de la région. En outre, 26 municipalités ont mis en place un périmètre de confinement.

Estrémadure

Il s’agit de l’une des communautés les plus inquiétantes du pays. Au cours des 7 prochains jours, l’entrée et la sortie des personnes seront limitées. La fermeture des hôtels et commerces non essentiels a été prolongée dans les villes de plus de 5 000 habitants. Le couvre-feu il est toujours fixé à 22h00 et les locaux doivent avoir une capacité maximale de 30%. Les réunions sont limitées à 4 personnes.



Galice

À partir de vendredi, le couvre-feu est avancé à 22h00, les établissements hôteliers Ils doivent fermer après 18h00. et les heures maximales pour les magasins seront 21h30. Les réunions avec des non-partenaires sont limitées à quatre personnes.

La Rioja

A partir de ce samedi, la zone métropolitaine de Logroño sera fermée. De même, le fermeture du périmètre jusqu’au 31 janvier, les rassemblements de plus de quatre personnes sont interdits et il est interdit tout mouvement non essentiel à partir de 17h00

Madrid

Du lundi 18 janvier le couvre-feu dans la Communauté de Madrid sera avancé à 23h00. Il y a aussi confinement périmétrique dans 47 zones de santé de base et 19 communes de la région, bien que la communauté n’ait pas établi de clôture périphérique. En outre, l’hôtellerie devra fermer à 22h00. Le nombre maximum de personnes pouvant se rencontrer est de 6.

Murcie

Une autre des communautés où les contagions se développent notablement. Pour cette raison, son gouvernement a interdit depuis jeudi rassemblements familiaux, sociaux ou récréatifs entre personnes qui ne vivent pas ensemble, à la fois dans les espaces publics et privés et à l’intérieur ou à l’extérieur, ainsi que dans les véhicules familiaux.

Navarre

La fermeture de l’hôtellerie est fixée à 21h00. et la communauté est toujours périmètre fermé. Le numéro le nombre maximum de personnes pouvant se rencontrer est de 6 et le couvre-feu est mis entre 23h00 et 06h00 Il est interdit de fumer sur les terrasses.

Pays Basque

Vizcaya, Guipúzcoa et Álava seront fermés sur le périmètre. Le confinement du périmètre de la région se poursuit et la Le couvre-feu se déroule de 22 h 00 à 6 h 00. De plus, les réunions sont limitées à un maximum de six personnes.

Baléares

Tant à Majorque qu’à Ibiza ferment les bars, restaurants, centres commerciaux et gymnases. Depuis ce mercredi 13 janvier, il est entré en vigueur l’interdiction de se rencontrer entre des personnes qui ne vivent pas ensemble dans les îles susmentionnées.

les îles Canaries

La situation dépend de l’île: Tenerife est à un niveau d’alerte rouge; La Gomera, Gran Canaria et Lanzarote en jaune; et le reste des îles en vert.

Sur les îles vertes, le couvre-feu Ce sera de 00h00 à 06h00; tandis que ceux en jaune seront de 23h00 à 6h00; et ceux en rouge de 22h00 à 06h00:00 heures. Concernant la capacité maximale, sur les îles qui sont en Le niveau vert sera de six personnes, en jaune quatre personnes et en rouge il est limité aux cohabitants.

Concernant le secteur hôtelier, sur les îles avec Le niveau vert pourra faire asseoir à la même table 6 personnes et les locaux pourront fermer à 24 heures. Sur les îles avec un niveau jaune et rouge, le nombre maximum de personnes par table sera de 4 et les établissements devront fermer à 23 et 22 heures, respectivement.