COVID-19 :

La Catalogne adoucira davantage ses chaussettes contre le coronavirus à partir de lundi prochain. Cela a été confirmé et approuvé Procicat – responsable des départements de l’Intérieur et de la Santé de la Generalitat – lors d’une réunion ce matin, alors que l’accord devait être annoncé vendredi dernier lors d’une réunion qui a fini par être annulée. Bien qu’il n’ait pas progressé dans la phase de désescalade que le Gouvernement avait préparée pour cette deuxième vague de pandémie, le niveau des restrictions sera abaissé dans certaines régions de Catalogne.

Et est-ce que la vitesse des infections et les nouveaux positifs ont continué d’augmenter la semaine dernière dans la communauté autonome. Cependant, compte tenu des agglomérations qui se sont produites dans le dernier pont, notamment dans les rues commerçantes, Procicat a pris des mesures pour que ces images ne se répètent pas. Par conséquent, à partir de lundi prochain, les centres commerciaux en Catalogne peuvent ouvrir leurs portes avec une capacité de 30%, à la fois dans les espaces communs et dans les magasins.

En plus de contrôler la capacité, les centres commerciaux doivent garantir la ventilation des espaces clos, soit naturellement, soit avec des machines qui permettent le renouvellement de l’air dans ces établissements. Également, les zones de loisirs dans les centres commerciaux telles que les aires de jeux ou les aires de repos doivent rester fermées à tout moment, selon .. Concernant la capacité d’accueil, l’entrée et la sortie des personnes doivent être contrôlées, y compris l’accès aux commerces, au centre commercial lui-même, l’accès aux locaux et même aux parkings.

Déplacements dans la région

Bien que les grands mouvements qui impliquent de quitter et d’entrer dans la communauté restent limités – sauf pour des raisons justifiables -, Procicat a approuvé que le week-end, les citoyens puissent se déplacer dans la même région, bien que les autorités demandent que les départs des communes ou les rassemblements sociaux qui ne sont pas des «bulles de coexistence» restent limités.

Ces déplacements dans la même région le week-end représentent la première réduction des mesures de mobilité depuis octobre dernier. Il vise à permettre aux résidents d’accéder à certains services qui ne sont pas disponibles dans leur commune. Il entrera en vigueur tous les week-ends, de six heures du matin le vendredi à six heures du matin le lundi.

La limite est maintenue dans les théâtres, cinémas et auditoriums

Les loisirs en Catalogne n’auront pas de changements significatifs à partir de lundi prochain. Les théâtres, cinémas et auditoriums continueront à maintenir leur capacité à 50%, avec un maximum de 500 spectateurs assis dans leurs établissements, bien que, À partir de la semaine prochaine, il pourra s’étendre à 1000 dans les grandes salles, parmi lesquelles le Liceu se démarque. Bien entendu, les mesures doivent être respectées à tout moment, avec une inscription préalable des spectateurs et l’attribution préalable de leurs places pour les différentes fonctions. La ventilation dans leurs espaces clos doit également être garantie.

Lors de mariages, funérailles et services religieux, les autorités imposent une capacité de 30%, ce qui signifie un maximum de 500 personnes ou 1000 en cas de développement statique, à l’extérieur ou dans des espaces fermés avec ventilation renforcée et contrôle des foules.