COVID-19 :

La La Communauté de Madrid a annoncé aujourd’hui de nouvelles mesures et restrictions pour arrêter le coronavirus. Le ministre de la Santé a annoncé qu’il est interdit à partir du lundi 25 janvier de se réunir des personnes qui ne vivent pas ensemble dans les maisons et avance le couvre-feu de 23 à 22 heures. Cela a été annoncé par le ministre de la Santé de la Communauté de Madrid, Enrique Ruiz Escudero lors d’une conférence de presse.

Nouvelles heures de fermeture de l’hôtellerie et limite de capacité

De plus, comme mesure pour arrêter l’avancée du coronavirus, la fermeture de l’hôtellerie est avancée à 21 heures et dans ces établissements, quatre personnes seulement peuvent se rencontrer. Concernant les maisons, les réunions dans des maisons qui ne cohabitent pas sont interdites et la capacité des centres commerciaux est réduite à 50%.

Auto-confinement

De même, parmi les nouvelles mesures pour la Communauté de Madrid, Ruiz Escudero a demandé aux citoyens de ne pas sortir dans la rue sauf en cas d’absolue nécessité, compte tenu de la forte augmentation des cas de contagion et de l’augmentation de l’incidence pour 100 000 habitants.

Les réunions familiales de non-partenaires sont interdites

Comme l’explique Escudero, les réunions sont interdites dans les foyers, à l’exception des exceptions qui concernent les soins, les soins ou l’accompagnement des mineurs, des personnes âgées ou des personnes à charge handicapées.

Des sièges plus petits dans les cinémas et les théâtres

L’espace de la capacité dans les centres de loisirs des centres commerciaux sera de 50%. De son côté, la capacité sera de 75% dans les théâtres, cinémas et autres installations culturelles, 40% dans les salles polyvalentes multifonctionnelles (comme le Wizink Center), les terrasses extérieures qui restent à 75%, et formation non réglementée, également à 75%.

Stimuler le télétravail

En outre, le ministre de la Santé a appelé à promouvoir le télétravail dans les entreprises qui peuvent s’organiser avec leurs employés.

Le gouvernement de Madrid poursuivra sa stratégie des zones de santé de base (ZBS), de sorte qu’à partir de lundi, 56 et 25 villes de la région subiront des restrictions de mobilité. «Nous voulons qu’il soit bon d’agir là où la prévalence des infections est élevée», a-t-il indiqué.

Le chef de la santé a annoncé que le ministère de la Santé avait préparé l’activation du commandement unique de la santé dans la région avec l’accord des cliniques privées pour organiser toutes les ressources de tous les hôpitaux publics et privés de la région en un seul réseau.

Escudero a demandé la collaboration «active» de la Délégation gouvernementale et de la police municipale pour contrôler ces mesures. En ce sens, il a rappelé aux citoyens que les violations pour non-respect se situent entre 600 et 600 000 euros. Ainsi, il a demandé «prudence, responsabilité et précaution».

Nouvelles zones de santé de base et localités confinées

En outre, parmi les nouvelles mesures pour Madrid sont étendues à 56 zones de santé de base et 25 communes qui seront confinées au périmètrePar conséquent, l’entrée et la sortie seront interdites sauf pour des raisons justifiées. Au total, il y aura 1 600 000 habitants dans les zones à mobilité réduite, ce qui représente 24% de la population, où se concentrent plus de 28% des infections détectées.

Le directeur général a annoncé qu’ils rejoindraient les neuf autres ZBS et six sites déjà restreints qui auront des mesures jusqu’au 8 février – dans un premier temps -. Ces nouvelles zones sont La Ribota, Ramón y Cajal, le docteur Laín Entralgo et le docteur Trueta, dans la municipalité d’Alcorcón; et dans la zone de santé de base de Las Cities, à Getafe.

En outre, les restrictions sont étendues à tout le périmètre de la commune de Collado-Villalba et à tout le périmètre de Rivas-Vaciamadrid. De même, les entrées et sorties sont limitées dans les villes de Cercedilla, Navacerrada, Los Molinos, Colmenar de Oreja, Quijorna et Serranillos del Valle.

Le directeur général a expliqué qu’à partir de lundi, les plus de 16 ans qui vivent dans la ZBS de santé confinée recevront un SMS informant de ces restrictions; Une ressource qui s’ajoute aux informations sur le site Web de la Communauté de Madrid dédié spécifiquement à Covid.