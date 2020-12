COVID-19 :

10:20 “VACCIN SÉCURITAIRE” | La directrice de l’Institut de santé Carlos III (ISCIII), Raquel Yotti, s’inquiète car le «bruit» généré autour du vaccin covid-19 a su instiller la peur de le mettre, alors elle lance ce message simple mais fort: “Personne ne se verra proposer un vaccin dangereux.”

10 h 15 VACCIN MODERNE | La société Moderna a annoncé qu’elle s’attend à avoir entre “entre 100 et 125 millions de doses dans le monde” de son vaccin contre le COVID-19 “au premier trimestre 2021”, dont “85-100 millions” seront destinés aux Etats United et “15-25 millions” pour le reste du monde.

10 h 10 VACCIN MODERNE | Le vaccin de Moderna – l’un des plus avancés à ce jour et qui a montré une efficacité de 94% – est capable de générer une immunité contre le coronavirus supérieur à celui d’une véritable infection. Des chercheurs de l’Institut américain des allergies et des maladies infectieuses, qui ont contribué au développement du médicament avec Moderna, ont étudié la réponse immunitaire dans un groupe de 34 participants —Jeunes, adultes et seniors— dès la première étape de l’essai clinique.

10h06 VACCINÉ EN JUIN | Entre 15 et 20 millions d’Espagnols, la moitié de la population, pourraient être vaccinés en juin grâce aux premières doses qui devraient commencer à arriver en Espagne début janvier, tandis que l’incidence de la pandémie continue de baisser, avec 231 cas par tous les 100 000 habitants au cours des quatorze derniers jours.

10:03 NAVARRE | Tout au long de la semaine, la Communauté autonome a maintenu une tendance en dessous de la centaine de cas, sauf mercredi dernier, où 116 infections ont été détectées. Ainsi, 67 cas ont été enregistrés lundi, mardi 65, mercredi 116, jeudi 82 et hier vendredi 99.

10h00 NAVARRE | Navarra a enregistré hier 99 cas positifs de Covid-19, ce qui représente une augmentation par rapport aux 82 infections détectées la veille. Hier, un total de 1 675 tests ont été effectués, entre PCR et antigènes, ce qui montre un taux de positivité de 5,9%, selon les données provisoires du gouvernement de Navarre.

08:56 INCIDENCE DE CONTAGION | L’incidence cumulée des infections à coronavirus pour 100000 habitants au cours des quatorze derniers jours continue de baisser en Espagne et s’établit à 231,11, selon le ministère de la Santé, qui a signalé 214 décès supplémentaires, ce qui porte le nombre total de décès Depuis le début de la pandémie, il est passé à 46 252 personnes.

Selon les données que les communautés autonomes ont fournies à Health, il y a eu 952 décès avec une date de décès au cours des sept derniers jours. La semaine dernière, ces données sont passées à 1177.

08:52 ILES CANARIES | Le Gouvernement des îles Canaries a décidé d’instaurer un couvre-feu de 23 heures à 6 heures pendant une semaine; et réduire les groupes à un maximum de quatre personnes, interdire les boissons dans les bars des locaux et suspendre toutes les activités sportives non professionnelles pendant deux semaines à Tenerife en raison du rebond des cas sur l’île -seulement aujourd’hui, il a enregistré 120 des 166 nouveaux Cas de l’archipel-.

08:50 CORÉE DU SUD | L’Agence sud-coréenne de contrôle et de prévention des maladies a signalé que 629 nouveaux cas de coronavirus ont été enregistrés, le plus grand nombre d’infections au cours des neuf derniers mois, ce qui a accru la crainte des autorités à propos de cette nouvelle vague de pandémie en plein hiver.