COVID-19 :

MEXIQUE – La société de biotechnologie Novavax a annoncé lundi le début au Mexique et aux États-Unis de la phase 3 des essais pour parvenir à un vaccin contre le COVID-19, une opération qui nécessitera 30 000 volontaires.

“L’essai est basé sur la recherche d’études de phase 1/2 montrant que le vaccin a suscité une réponse immunitaire robuste, généré des anticorps hautement neutralisants contre le virus, et a été généralement bien toléré”, a expliqué le pharmacien dans un communiqué. .

Novavax aura besoin de 30 000 volontaires dans cette phase d’essai de 115 sites aux États-Unis et au Mexique, dont les deux tiers recevront «le vaccin actif».

Dans cette troisième étape, les participants recevront au hasard une injection du vaccin expérimental (le vaccin actif) ou un placebo salin.

Les volontaires seront répartis en deux groupes, l’un des personnes âgées de 18 à 64 ans et l’autre de 65 ans et plus, dans le but de recruter au moins 25% des personnes pour ce deuxième groupe.

Cet essai sera aveugle, ce qui signifie que ni les chercheurs ni les participants ne sauront qui reçoit le vaccin lors des essais.

L’évolution des volontaires sera suivie de près pour observer les effets secondaires possibles du vaccin et nécessitera des prises de sang après chaque dose et tout au long des deux années suivantes.

Grâce à des tests sanguins, les scientifiques tenteront de détecter et de quantifier les réponses immunitaires au SRAS-CoV-2, le virus responsable du COVID-19.

“Nous sommes reconnaissants à nos collègues et partenaires qui continuent de travailler avec nous pour faire progresser de toute urgence nos processus de fabrication à l’échelle commerciale”, a déclaré Stanley Erck, président et chef de la direction de Novavax, faisant référence aux dirigeants du Mexique et des États-Unis.

NVX-CoV2373, comme l’appelle le vaccin candidat de la société américaine, est également en cours d’évaluation en Afrique du Sud dans la phase d’essai 2b. De plus, Novavax a récemment achevé le recrutement de 15 000 volontaires pour la phase 3 au Royaume-Uni.

Le Mexique accueille également la phase 3 des vaccins COVID-19 du chinois CanSino et du belge Janssen, tout en étudiant d’autres propositions telles que la formule russe Sputnik V.