Novavax a également confirmé son intention de commencer les essais de phase 3 d’ici la fin novembre aux États-Unis et au Mexique.

La compagnie Novavax a annoncé avoir obtenu le autorisation par le régulateur américain pour approbation par Voie rapide de votre candidat vaccin COVID-19[feminine, qui est en phase 3 de test au Royaume-Uni et cela commencera ce mois-ci en États Unis Oui Mexique.

Dans un communiqué, la société pharmaceutique américaine a déclaré que la concession de la voie rapide o ‘Voie rapide‘par le Administration des aliments et des médicaments (FDA) aidera à accélérer développement de votre vaccin.

“La décision du FDA l’octroi de la désignation Fast Track à NVX-CoV2373 reflète le besoin urgent d’un vaccin sûr et efficace pour prévenir COVID-19[feminine et nous sommes impatients de travailler avec l’agence pour accélérer l’accès à ce vaccin », a déclaré Gregory M. Glenn, président de la recherche et du développement de l’entreprise, dans la note.

Les vaccins de diverses entreprises ont déjà cette désignation depuis un certain temps, et par exemple Pfizer, qui a annoncé aujourd’hui que le leur est prêt et qu’ils demanderont leur approbation aux régulateurs, l’a obtenu en juillet dernier.

Dans votre déclaration, Novavax a en outre confirmé qu’il prévoyait de démarrer les essais de phase 3 d’ici la fin novembre en États Unis Oui Mexique, après ceux-ci ont été retardés.

Pour l’instant, l’entreprise a commencé ces tests dans le Royaume-Uni et espère qu’au cours du mois de novembre, tous les volontaires nécessaires dans ce pays auront été recrutés.

Le groupe biopharmaceutique espagnol Zendal, via sa filiale Biofabri, sera en charge de la production industrielle du vaccin à partir de Novavax dans la Union européenne, selon un accord scellé en septembre.

Ce lundi, les actions de la Société américaine a fortement augmenté dans Wall Street après leur nouvelle et une heure après l’ouverture, ils gagnaient environ 6%.

