COVID-19 :

Les altercations se poursuivent à divers endroits de l’Espagne contre le couvre-feu. À León, plusieurs dizaines de jeunes cagoulés ont joué dans différents incidents à l’intérieur de la capitale léonais en signe de protestation.

Selon certaines sources, ils auraient été convoqués par les réseaux sociaux à 20h00. devant le musée Gaudí-Casa Botines, les concentrés se dispersent plus tard dans tout le centre-ville. Les jeunes ils ont renversé des clôtures, allumé des fusées éclairantes et crié «liberté» contre la restrictions dues à la pandémie.

Aussi des dommages mineurs aux véhicules ont été signalés, en plus de jeter des chaises et des tables terrasse à Burgo Nuevo, rue Alcázar de Toledo et ceux qui entourent la Plaza de la Inmaculada, ainsi que le renversement de conteneurs à proximité de San Marcos, ce qui leur a valu d’être récriminés pour Quelques voisins.

Pour lui, Les agents de la police nationale et locale ont mis en place un dispositif pour contenir les jeunes sans jusqu’ici il a été signalé pas d’arrestations.

Aussi à Logroño

Le centre de Logroño a également subi quelques incidents ce soir. Le plus important a été la combustion de un contenant en papier, qui a provoqué une fumée intense. Pour cette raison, la police nationale et locale a déployé un dispositif pour éviter de plus grands maux et pour le moment ils ont arrêté quatre personnes en une fois convoquée par les réseaux sociaux.

Les agents, via le système de sonorisation, ont demandé aux habitants de l’Avenida de Portugal pour baisser les stores et ne pas regarder par les fenêtres et les balcons. En outre, les forces de sécurité ont commencé à identifier des groupes de jeunes qui ils y étaient, environ 40 par groupes de 10 ou 12.

Le dispositif Il s’est ensuite propagé à d’autres zones voisines, telles que la Gran Vía, où les agents ont continué à rechercher des personnes aurait pu être impliqué dans les émeutes de la nuit dernière, dans lesquelles environ 150 radicaux ont brûlé des conteneurs, coupé plusieurs routes, pillé un commerce et ils ont lancé des pierres, des fusées éclairantes et d’autres objets sur la police.