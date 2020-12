COVID-19 :

Obama promet de se faire vacciner contre le coronavirus

. – Les anciens présidents américains Barack Obama, George W. Bush et Bill Clinton se sont portés volontaires pour se faire vacciner contre le COVID-19 devant les caméras pour promouvoir la confiance du public dans la sécurité du vaccin une fois l’administration de US Food and Drug l’autorise.

Les trois anciens présidents espèrent qu’une campagne de sensibilisation pour promouvoir la confiance dans l’innocuité et l’efficacité du vaccin sera un message puissant alors que les responsables de la santé publique américains tenteront de convaincre le public de se faire vacciner.

Ce que dit Bush

Freddy Ford, chef de cabinet de Bush, a déclaré à CNN que le 43e président avait contacté le Dr Anthony Fauci, directeur de l’Institut national des allergies et des maladies infectieuses et le principal expert en maladies infectieuses du pays, et le Dr. Deborah Birx, la coordinatrice de la réponse aux coronavirus de la Maison Blanche, pour voir comment elle pourrait aider à promouvoir le vaccin.

“Il y a quelques semaines, le président Bush m’a demandé de faire savoir au Dr Fauci et au Dr Birx que, le moment venu, il veut faire ce qu’il peut pour aider ses concitoyens à se faire vacciner”, a déclaré Ford. à CNN. «Premièrement, les vaccins doivent être considérés comme sûrs et administrés aux populations prioritaires. Ensuite, le président Bush fera la queue pour recevoir le vôtre et se fera un plaisir de le faire devant la caméra. “

Ce que dit Clinton

L’attaché de presse de Clinton a déclaré mercredi à CNN que l’ancien président serait également disposé à recevoir le vaccin dans un lieu public pour le promouvoir.

«Le président Clinton prendra définitivement un vaccin dès qu’il sera à sa disposition, en fonction des priorités déterminées par les responsables de la santé publique. Et il le fera dans un cadre public si cela contribue à inciter tous les Américains à faire de même », a déclaré Angel Ureña.

Ce que dit Obama

Obama, dans une interview avec l’animateur de SiriusXM Joe Madison, à diffuser jeudi, a déclaré que si Fauci disait qu’un vaccin contre le coronavirus est sûr, il le croit.

“Je fais entièrement confiance à des gens comme Anthony Fauci, que je connais et avec qui j’ai travaillé”, a déclaré Obama. “Donc, si Anthony Fauci me dit que ce vaccin est sûr et que vous pouvez vous faire vacciner, immuniser pour ne pas contracter le COVID, je vais le prendre.”

“Je promets que quand il sera disponible pour les personnes avec moins de risques, je le prendrai”, at-il dit.

“Je peux finir par le faire à la télévision ou l’enregistrer, juste pour que les gens sachent que j’ai confiance en la science, et ce à quoi je n’ai pas confiance, c’est d’attraper le COVID”, a-t-il ajouté.

CNN a contacté des représentants de l’ancien président Jimmy Carter pour voir si lui aussi serait disposé à prendre le vaccin publiquement.

La famille Bush a l’habitude de se joindre à d’autres présidents pour faire avancer des causes importantes. Le père et la mère de Bush, feu l’ancien président George Bush et Barbara Bush, ont pris un vol commercial dans les jours qui ont suivi les attentats terroristes du 11 septembre 2001, pour promouvoir la confiance du public dans le vol à nouveau. George Bush père et Clinton ont travaillé ensemble pour lever des fonds pour les régions touchées par l’ouragan Katrina en 2005 et pour d’autres causes caritatives dans les années qui ont suivi leur présidence.

Obama souhaite désormais également utiliser sa position post-présidentielle pour une campagne de sensibilisation du public.

Hésitation à la vaccination

Au cours de l’entretien, Obama a semblé reconnaître le problème de l’hésitation à la vaccination, dont certains experts de la santé craignent que les minorités, qui ont été les plus durement touchées par la pandémie de coronavirus, évitent de se faire vacciner.

«Je comprends que vous savez historiquement, tout remontant aux expériences de Tuskegee, etc., pourquoi la communauté afro-américaine aurait un certain scepticisme. Mais le fait est que les vaccins sont la raison pour laquelle nous n’avons plus la polio, la raison pour laquelle nous n’avons plus beaucoup d’enfants qui meurent de la rougeole et de la variole et de maladies qui décimaient des populations et des communautés entières “, a-t-il déclaré.

Des études antérieures ont révélé que les communautés minoritaires ont des taux de mortalité plus élevés dus au COVID-19, sont plus exposées et sont plus vulnérables en partie en raison de conditions préexistantes.