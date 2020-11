COVID-19 :

La Suisse-Ukraine ne sera pas jouée ce soir, comme prévu. L’UEFA a décidé d’annuler le match car la délégation ukrainienne est en quarantaine après les positifs d’Evgeny Makarenko et Eduard Sobol, qui ont joué samedi dernier contre l’Allemagne, et Dmitriy Riznyk testé positif pour le coronavirus. Tous les trois ont été remplacés par des joueurs de l’équipe U21. Désormais, la nouvelle date pour jouer le match dépend de l’UEFA.

Hier, l’UEFA a prévu de continuer le match et l’a rapporté dans un communiqué “il reste comme prévu, en attendant l’approbation des autorités suisses compétentes”.

La Suisse et l’Ukraine font partie, avec l’Espagne et l’Allemagne, du groupe 4 de la Ligue des Nations A, et doivent se rencontrer ce mardi à Lucerne (20h45) le dernier jour de la phase initiale de la compétition, dans laquelle les Espagnols et Les Allemands joueront la passe aux quatre derniers de la même.

Il y a trois jours, l’équipe ukrainienne a perdu contre l’Allemand à Berlin (3-1) avec cinq pertes parmi ses joueurs en raison de COVID-19 positifs et compte tenu de la situation de contagion, l’UEFA reste en contact avec la fédération ukrainienne et la de la Suisse et les autorités de ce pays.