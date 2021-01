COVID-19 :

La campagne de vaccination en Espagne a commencé le 27 décembre après que l’Agence européenne des médicaments (EMA) a approuvé l’utilisation du remède développé par Pfizer / BioNTech. Avec l’arrivée des premiers vaccins, un plan de vaccination a commencé, qui devrait être développé en trois phases et la rapidité de livraison à la population dépendra largement des doses disponibles et des vaccins approuvés. Actuellement disponibles sont Pfizer / BioNTech et Moderna; l’approbation d’Oxford et d’AstraZeneca est attendue d’ici la fin du mois de janvier et d’autres comme Jannsen sont attendues en mars.

Avec le lancement de la campagne de vaccination et avec les premiers groupes de population (les plus à risque) déjà vaccinés, le reste de la population se demande quand ce sera leur tour, dans quel groupe ils seront et approximativement à quelle date sera le moment où ils administreront la (les) dose (s) correspondant. Dans ce sens, OmniCalculator a créé une calculatrice pour savoir quand une personne doit se faire vacciner.

L’outil demande aux utilisateurs une série de données comme l’âge, si vous êtes un travailleur de la santé ou non, si vous êtes une personne à charge ou non, si vous travaillez dans un espace clos ou non ou si vous êtes actuellement enceinte, entre autres. En vertu des réponses, l’application fait une estimation de la date de votre tour de vaccination avec une date approximative.

Un physicien espagnol, derrière la calculatrice

Le calculateur, développé par le physicien espagnol Álvaro Díez Gepe et le médecin polonais Dominika Miszewska, estime également combien de personnes sont approximativement en avance sur la personne en question à vacciner. En fonction des caractéristiques personnelles de chacun, il y aura plus ou moins de personnes dans la file d’attente pour se faire vacciner contre le coronavirus.

Comment se fait le calcul?

Les créateurs de cette application expliquent que les calculs ont été effectués grâce à la mise à jour quotidienne effectuée par le ministère de la Santé sur l’évolution de la stratégie de vaccination. Avec des informations détaillées par communautés autonomes, les doses reçues et les doses administrées, ils font les estimations pertinentes pour savoir quand chaque personne devra être vaccinée.