COVID-19 :

Au moins onze régions de trois provinces du nord de la Chine ont été isolées “de facto” par les flambées de coronavirus ces derniers jours dans le pays et mènent des tests massifs parmi la population pour arrêter les infections, ont rapporté aujourd’hui les médias locaux.

Bien que de nombreuses administrations locales ne parlent pas de fermeture, elles prennent des mesures similaires, comme demander aux résidents de ne pas quitter leur domicile, interdire la circulation des véhicules et contrôler strictement les routes interprovinciales.

Dans la province septentrionale du Heilongjiang, au moins cinq zones ont été isolées, dont certains districts de grandes villes telles que la capitale Harbin, dont Hulan, qui a commencé aujourd’hui à tester tous ses habitants pour le covid.

Dans la province nord-est de Jilin, où un supercontagateur a provoqué plus d’une centaine d’infections, les villes de Gongzhuling et Tonghua ont été fermées, qui testent tous leurs habitants.

La Commission nationale de la santé de Chine a signalé aujourd’hui 30 cas confirmés à Jilin dimanche et 17 cas asymptomatiques, que le pays asiatique n’inclut pas parmi ceux confirmés.

Dans la province septentrionale du Hebei, qui entoure Pékin et qui hier, dimanche, a détecté 54 nouvelles infections confirmées et six asymptomatiques, elle a été isolée, en plus de sa capitale Shijiazhuang, de la ville de Nangong et de deux autres comtés.

Le supercontagateur de Jilin est un homme de 45 ans qui a participé à une promotion commerciale liée au secteur de la santé. Il a été identifié comme porteur du virus mardi dernier et hier, il est devenu un cas confirmé.

L’homme s’est rendu dans trois villes de Jilin depuis la province voisine du Heilongjiang en train et en bus et a donné quatre conférences dans deux clubs de santé entre le 8 et le 11 janvier.

Là, il a causé un total de 102 infections directes et indirectes, dont 79 personnes qui ont assisté aux pourparlers et 23 de ses proches, selon le journal officiel Global Times.

Le cas du supercontagateur de Jilin a également conduit d’autres villes à suspendre les activités de vente impliquant de grandes congrégations de personnes.