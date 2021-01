COVID-19 :

Novak Djokovic a rencontré les critiques reçu de nombreux citoyens australiens à la suite de la lettre qu’il a envoyée à Craig Tiley, directeur du tournoi, à essayer d’assouplir les conditions de quarantaine des 72 joueurs de tennis qui ont été infectés sur des vols à destination de Melbourne. Le Serbe pense qu’il a été mal compris. Que ni lui ni le reste des joueurs de tennis ne sont «égoïstes ou ingrats».

Le numéro un mondial, devant les craintes aussi des collègues de passer son mise en quarantaine à Adélaïde dans de meilleures conditions, a précisé qu’il avait demandé à le faire à Melbourne de ne pas bénéficier de privilèges, mais le tournoi a refusé. Djokovic est à Adélaïde avec Rafa Nadal, Dominic Thiem, Simona Halep et Naomi Osaka (les trois meilleurs ATP et WTA moins Asleigh Barty qui est australienne) et les sœurs Williams (pour des raisons de santé).

TOUTE LA COMMUNICATION

«Suite aux récentes critiques sur les réseaux sociaux à propos de ma lettre à Craig Tiley (directeur de l’Open d’Australie), j’aimerais clarifier quelques points.

Mes bonnes intentions envers mes collègues de Melbourne ont été interprétées à tort comme égoïstes ou ingrates. C’est loin d’être vrai.

Quand je vois ce genre de choses, je me demande si je devrais simplement m’asseoir et profiter de mes avantages au lieu de prêter attention aux difficultés des autres. Cependant, je choisis toujours de faire quelque chose et d’être utile malgré toutes les conséquences et les erreurs d’interprétation.

Je me soucie de mes pairs et je comprends très bien comment ce monde fonctionne et qui s’améliore et pourquoi. J’ai gagné mes propres privilèges grâce à mes efforts acharnés et pour cette raison même, il m’est difficile d’être un simple spectateur sachant à quel point chaque aide ou chaque geste m’a aidé quand j’étais petit et insignifiant dans ce monde. Par conséquent, j’utilise ma position privilégiée pour aider autant que je peux et lorsque cela est nécessaire.

J’ai toujours eu une bonne relation avec Craig et je respecte et apprécie les efforts qu’il déploie pour faire de l’Open d’Australie chaque année un endroit où vouloir revenir à chaque fois. Lors de notre échange de courriels, j’ai profité de l’occasion pour lui présenter quelques idées d’améliorations potentielles qui pourraient avoir lieu dans les quarantaines des joueurs à Melbourne pendant le verrouillage.

C’étaient des suggestions et des idées que j’avais recueillies auprès d’autres joueurs dans nos conversations et il n’y avait pas de mauvaise intention, j’essayais simplement d’aider. Je savais qu’il n’y avait pas beaucoup d’options pour que les demandes soient acceptées, comme ma demande de mise en quarantaine avec mon équipe à Melbourne, plutôt qu’à Adélaïde, qui a été refusée avant notre voyage en raison de mesures gouvernementales strictes. Comme je ne pouvais pas être avec les autres joueurs à Melbourne, je me suis mis à leur disposition s’ils en avaient besoin.

Je comprends qu’organiser un événement sportif comme celui-ci au milieu d’une pandémie peut présenter un risque pour la santé locale et pour les joueurs eux-mêmes. Je tiens donc à exprimer ma gratitude à Tennis Australia, au gouvernement et aux citoyens pour avoir pris ce risque, pour l’amour du jeu et pour ce qu’il peut apporter financièrement au pays et à ses habitants.

Je pense que l’impression a été générée que les joueurs (y compris moi-même) sont ingrats, faibles et égoïstes pour les opinions qu’ils ont exprimées pendant leurs quarantaines. Je regrette qu’il en soit arrivé là car je sais à quel point bon nombre d’entre eux sont reconnaissants.

Nous sommes tous venus en Australie pour concourir. Ne pas pouvoir s’entraîner et se préparer avant de commencer le tournoi n’est pas facile. Aucun de nous n’a remis en cause les 14 jours de quarantaine malgré ce qui a été dit sur les réseaux.

J’ai hâte de jouer devant les gens et de rejoindre l’énergie de la ville qui m’a vu gagner tant de fois. J’ai aussi hâte de rejoindre le reste de mes coéquipiers à Melbourne. Je suis totalement submergé par le nombre de messages de gratitude que j’ai reçus ces derniers jours.

Je vous souhaite bonne santé et amour, Novak. “