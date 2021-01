COVID-19 :

Les meilleurs joueurs de tennis du monde vivent ces jours-ci en Australie une situation inhabituelle en raison de la quarantaine obligatoire de 14 jours que tous, sauf les locaux, doivent passer avant de commencer à concourir dans le pays océanique, où l’activité débutera le 31 janvier. Il y a quatre groupes: le premier du classement, qui est à Adélaïde avec sa famille, dans des chambres avec terrasse et peut sortir cinq heures par jour pour s’entraîner; et trois autres à Melbourne, où il y a des joueurs qui sont également autorisés à quitter le logement pour faire de l’exercice, d’autres qui ne devraient pas sortir parce qu’ils ont été en contact avec un cas positif et ceux qui ont contracté le COVID et sont enfermés dans un hôtel médicalisé sans pratiquement aucun service. Dans l’avant-dernier, il y a deux Espagnols, Carlos Alcaraz et Mario Vilella, et dans le dernier Paula Badosa souffre. Ce sont trois des 72 joueurs de tennis qui restent isolés.

Les conséquences de ce confinement total sont particulièrement dures physiquement. Alors L’entraîneur d’Alcaraz, Alberto Lledó, le confirme à AS: “Le joueur est habitué à s’entraîner six à huit heures par jour pendant une journée. Être dans la pièce toute la journée maintenant, faire seulement quelques exercices dans des conditions météorologiques qui ne seront pas celles qui se produiront plus tard dans les tournois, c’est très difficile et ce n’est pas bon. »Lledó met en garde contre le danger que des blessures peuvent apparaître en compétition:« Lorsqu’un joueur de tennis passe trois ou quatre jours sans faire ses gestes habituels, il doit entrer dans une période d’adaptation , de récupération, de téléchargement ou de vacances. On cherche à compenser et à s’adapter physiologiquement. Ici, ils seront comme ça pendant 14 jours et sans activité. Le risque de blessure sera très chaud lorsqu’il retournera non seulement à la course, mais à l’entraînement. “

“Ils ont fabriqué un médecine-ball maison, avec un sac rempli de serviettes mouillées et une bouteille d’eau dans un sac à dos”

Alberto Lledo

De l’Académie Equelite de Villena, Lledó conseille Alcaraz en contact fréquent avec lui et son entraîneur, Juan Carlos Ferrero: «En pré-saison, il a beaucoup amélioré son niveau cardiovasculaire et augmenté sa masse maigre. Et maintenant, après tout ce travail, c’est un bâton. Dans sa chambre et avec le matériel qu’ils lui ont donné (un vélo stationnaire et des rubans), nous essayons de simuler des choses similaires à celles exigées par le tennis. Il est jeune et s’adapte mieux à tout, mais le risque de blessure sera là. Nous devons être très prudents. La bonne chose est que Juan Carlos a beaucoup d’expérience. “Tous les deux jours, l’équipe de Murcie se réunit” pour voir comment se déroule le travail, la tête, le physique, les changements possibles … “. “Effectuer des exercices de cardio, de force, de coordination et de mobilité technique.” Ferrero dirige la préparation d’Alcaraz car ils vivent dans des pièces adjacentes, avec une porte communicante car Carlos est un mineur et le valencien, son tuteur. “Ils ont fabriqué un ballon médicinal fait maison, avec un sac rempli de serviettes mouillées et une bouteille d’eau dans un sac à dos. Avec cela, ils font un coup droit, un revers et une imitation de service (ils utilisent également un matelas comme fronton pour se rassembler)”, déclare le coach, très content du développement physique de la promesse espagnole depuis qu’il est avec lui à plein temps (début 2019). “Nous savions ce que nous devions faire dans les spéciales sensibles. Nous l’avons rattrapé dans un très bon moment”, explique-t-il. Il doit maintenant continuer ce bon travail et surmonter les difficultés de l’enfermement de loin.