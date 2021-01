COVID-19 :

Paula Badosa a dû redémarrer sa quarantaine déjà sévère jeudi après avoir appris qu’elle avait été testée positive lors du contrôle quotidien à l’hôtel Grand Hyatt de Melbourne., où il a attendu patiemment et incapable de quitter la salle que les 14 jours de garde obligatoire s’écoulent avant le début de la compétition. Lors de son vol, un positif au COVID a été détecté (celui de l’entraîneur de Bianca Andreescu, Sylvain Brunneau), et Tous les occupants de l’avion se sont vu refuser la possibilité que d’autres joueurs de tennis doivent sortir cinq heures par jour pour s’entraîner.

Badosa s’est plaint de ne pas avoir été informé de cette norme et l’a informée dans AS. Des heures après, et face à certaines opinions qui la stigmatisaient égoïste, l’espagnol a écrit une brève déclaration sur les réseaux sociaux en guise d’excuse, très bien accueillie par les médias australiens: “S’il vous plaît, ne vous méprenez pas. La santé passe toujours en premier et je sens Merci d’être en Australie. Les mesures préventives et de quarantaine sont essentielles en ce moment. J’ai parlé de règles qui ont changé du jour au lendemain, mais je comprends la triste situation dans laquelle nous vivons. Désolé les gars. Restez en sécurité. J’adore l’Australie. ” .

Le fait est que Badosa, qui a été transféré dans un autre hôtel destiné aux personnes impliquées dans la tournée de tennis australienne qui ont été infectées, devra prolonger sa détention d’au moins dix jours à partir du moment où il cesse de présenter des symptômes de la maladie. maladie. C’est aussi longtemps qu’il s’agit d’une souche standard de coronavirus. Cela a été confirmé vendredi par le chef du département de la santé de l’État de Victoria, Brett Sutton: “C’est la conséquence malheureuse pour quiconque devient un cas confirmé: la période d’isolement commence dès que le cas est confirmé. Pour le coronavirus ordinaire, cette période est d’au moins 10 jours, vous devez donc être exempt de symptômes pendant trois et terminer ces 10 jours. “Le leader ne voulait pas révéler qu’avec quel type de souche il a contracté la maladie de Badosa, mais si c’était le cas l’un des “inquiétants, y compris la souche britannique comme certains l’appellent, cette période d’isolement est de 14 jours.” Les autorités ont cité l’événement Badosa comme un exemple de la nécessité de mesures sanitaires strictes.

Vendredi, il s’est avéré que l’entraîneur de Paula, Javier Martí, souffrait également du coronavirus. Les deux espèrent que le joueur de tennis pourra concourir, même dans des conditions difficiles, à l’Open d’Australie à partir du 8 février.