COVID-19 :

Le deuxième jour de l’aperçu de l’Open d’Australie avait une histoire au-delà du tennis, l’un de ces événements à l’origine de la pandémie de coronavirus, qui affecte tout et tout le monde. Denis Kudla et Eliot Benchetrit disputaient leur match de premier tour lorsque l’entraîneur de l’Américain lui a dit en milieu de match qu’il avait été testé positif lors du dernier test qu’ils lui avaient donné. L’arbitre de chaise lui a dit qu’il devait se retirer à la mi-temps suivante, comme dicté par la norme, mais le match a marché 6-4 et 5-3 en faveur de la partie touchée, qui a remporté le neuvième match du deuxième set et donc le match. De cette façon, les deux ont été éliminés, le Français qui concourt depuis cette année sous le drapeau marocain pour la défaite et l’Américain car il ne peut pas continuer à jouer car il est infecté. Surréaliste.

Il n’y a qu’un seul bénéficiaire de cette situation, l’Australien Sweeny, qui a été invité aux qualifications et qui est déjà au troisième tour sans jouer, une seule victoire au tirage au sort du premier Grand Chelem. de l’année. Kudla, démissionnaire, devra rester à Doha en quarantaine, tandis que Benchetrit devra attendre au cas où ils estimeraient qu’ayant été en contact, mais pas directement, avec le vainqueur du match, il doit également s’isoler. Après sa défaite, Eliot a réfléchi: “Que se serait-il passé si j’avais gagné le match et allé 5-4, la victoire aurait été la mienne.” Et de cette façon, Kudla aurait dû prendre sa retraite et aurait perdu. De plus, en France, ils ne comprennent pas comment il est possible que le joueur de tennis ait joué en attendant un test PCR. Benchetrit lui-même le dit: «Le concept d’un test est d’avoir l’information à l’avance pour ne pas mettre en danger le juge de touche, l’adversaire ou simplement toutes les personnes que le joueur peut rencontrer avant ou après son match. Il y a aussi des joueurs qui attendent une défaite pour jouer, qui ont fait le déplacement pour rien. Le tirage au sort est tronqué, il y aura un joueur au troisième tour qui n’aura joué qu’un seul match, c’est aussi le problème. “

C’est bizarre Elliot Benchetrit, qui a perdu contre Denis Kudla 6-4 6-3 dans la qualification AO R1, dit que la nouvelle que Kudla a été testé positif au COVID a éclaté à 5-3 dans le deuxième set … … et Benchetrit a appris plus tard que s’il avait gagné le match pour 5-4, il aurait réussi? pic.twitter.com/Dw4vRlPdTt – Bastien Fachan (@BastienFachan) 11 janvier 2021

Lors d’une conférence de presse, Benchetrit a expliqué qu’il ne croyait pas que Kudla était venu à Doha déjà infecté et tenait les employés de l’hôtel où les joueurs séjournent pour responsables. «Nous utilisons les ascenseurs de service pour le personnel, pas pour croiser les clients. Et pas mal d’acteurs soupçonnent que le personnel de l’hôtel, qui n’est pas testé aussi régulièrement que nous, est la cause de contagion pour certains joueurs. C’est pourquoi ils sont de plus en plus testés positifs. Avant d’arriver à Doha, chaque joueur devait faire un test dans son pays et nous en avons également fait un deuxième en arrivant sur place. Pour Kudla et les autres, c’était le troisième, il est donc presque certain qu’il n’a pas été testé positif avant d’arriver ici et qu’il a été infecté à Doha. ” Kudla n’est pas la première victime d’un coronavirus. Francisco Cerundolo ne pourra pas jouer son match au deuxième tour des qualifications contre Mario VilellaBien que l’Argentin au moins ne l’ait pas découvert au milieu d’un match.