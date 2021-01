COVID-19 :

Les meilleurs joueurs de tennis du monde ont commencé à arriver en Australie jeudi pour purger une quarantaine de 14 jours avant le début de la tournée qui débutera à Melbourne le 31 janvier. avec deux tournois masculins, l’ATP Cup, deux autres femmes et le premier Grand Chelem du parcours. Les trois premiers du classement, à l’exception de la locale Barty qui n’a pas à se confiner, plus Serena Williams, passeront l’isolement à Adélaïde et y participeront à une exposition le 29 janvier. Djokovic, Nadal et Thiem ont volé ensemble mercredi de Barcelone sur un vol d’organisation. Jeudi, ils ont atteint leur destination, comme Halep et Osaka. Bautista a également voyagé via Abu Dhabi, d’où Muguruza est parti, le point de départ, avec Doha, Dubaï et Los Angeles, de la 15 avions officiels à 25% d’occupation qui devaient décoller en 36 heures dans le cadre d’un protocole strict.

Tests quotidiens

Les joueurs et leurs équipes doivent certifier un test PCR négatif avant de voyager, en passer un autre à l’arrivée et rester isolés jusqu’à ce que le résultat soit connu. Pendant la quarantaine, ils subiront des contrôles quotidiens.

Confinement dans les hôtels

À l’exception des meilleurs qui sont à Adélaïde avec une équipe et une famille plus âgées, et qui auront une salle de sport 24 heures sur 24, les autres séjournent dans trois hôtels à Melbourne (Grand Hyatt, Pullman et View) et ne peuvent partir que la salle cinq heures par jour avec un compagnon pour faire de l’exercice et s’entraîner à Melbourne Park, au National Tennis Center et à l’Albert Reserve. Au retour, ils doivent passer un test. Dans ces résidences, spécialement équipées pour la mise à distance sociale et dotées d’un personnel ayant déjà passé deux semaines de quarantaine, des alarmes ont été installées pour empêcher les sorties illégales.

Groupes de formation fermés. Pour éviter la contagion, les joueurs s’organiseront en groupes d’entraînement fixes qui seront prolongés à partir de la deuxième semaine de confinement. Nadal, par exemple, se ralliera avec Sinner et Marc López; et Muguruza, avec Riske, Bouzkova et Sorribes.

Expulsion et amende

N’importe laquelle des 1 200 personnes impliquées qui sautent le protocole sera expulsée de la bulle, hors du pays et condamnée à une amende de 20 000 dollars australiens (près de 13 000 euros).

Des incitations

L’organisation récompense les joueurs de tennis qui viennent seuls en Australie avec 7000 dollars (4500 euros), l’argent pour l’entretien que recevraient leurs compagnons, puisqu’ils paient de manière extraordinaire les frais d’un joueur et d’un membre de l’équipe.