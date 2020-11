COVID-19 :

Novak Djokovic, qui est en tout, de Londres a demandé aux gouvernements de l’état de Victoria et d’Australie de “comprendre” pour que le premier Grand Chelem de la saison puisse se jouer à Melbourne aux dates prévues, du 18 au 31 janvier. Il l’a fait après la nouvelle que les administrations du pays océanique ne permettraient pas aux joueurs d’entrer dans le pays avant le 1er janvier. Si tel était le cas, et en tenant compte du fait qu’en principe une quarantaine de 14 jours sera obligatoire, le début du tournoi et le calendrier complet de la bulle que l’ATP veut mettre en place à Victoria ils seraient compromis. L’idée de l’instance dirigeante du tennis masculin, soutenue par la WTA et l’ITF, était que les joueurs arrivent à partir du 15 décembre et que la Coupe ATP ouvre la saison précisément le 1er janvier. Les 2 commenceraient le calendrier féminin.

Djokovic, bien informé par ce qu’il a dit, a exprimé sa préoccupation: “Autant que je sache, l’Open d’Australie aura lieu, soit dans les semaines prévues, soit dans les semaines suivantes. Si cela est nécessaire, alors évidemment les tournois en souffriraient. Donc, pour le tennis masculin et féminin, l’ATP, la WTA et toutes les personnes impliquées, nous devons considérer quelles sont les ramifications de ces décisions potentielles et comment cela affectera la tournée par la suite. “

Le Serbe, qui a confirmé que son intention était de jouer à Melbourne et qu’il était prêt à passer ces deux semaines dans l’isolement, a lancé un appel public à la collaboration des politiciens: «J’espère que les gouvernements victorien et australien soutiennent et comprennent les joueurs et Tennis Australia, et qu’ils permettront aux joueurs de participer à la deuxième semaine de quarantaine. J’espère que cela aidera énormément le calendrier et que vous ne manquerez pas une semaine. Vous pouvez également jouer au moins un ou deux tournois avant l’Open d’Australie, ce qui est important pour la plupart des joueurs. »Désormais, tout est entre les mains des dirigeants nationaux.