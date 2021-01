COVID-19 :

La Fédération espagnole de tennis (RFET), qui a publié jeudi une déclaration en signe de soutien aux joueurs de la marine qui avaient été confinés à Melbourne sans pouvoir quitter la salle (il a cité Alcaraz et Vilella, et non Badosa) ayant détecté un COVID positif sur son vol de Doha, il en a envoyé un autre ce vendredi aux médias pour “clarifier” ce qui était indiqué dans ladite lettre et s’excuser “auprès de Tennis Australia si elle l’avait interprété comme” une critique “de leurs” méthodes de travail “. Cependant, La RFET réitère sa demande de rechercher des options d’entraînement sûres pour les joueurs de tennis espagnols affecté par l’isolement pendant 14 jours.

Pour votre intérêt, nous reproduisons l’intégralité de la déclaration:

La RFET souhaite clarifier plusieurs points de sa déclaration faisant référence à l’Open d’Australie et à Tennis Australia:

-En premier lieu, excuses à Tennis Australia Si notre déclaration à un moment donné a été interprétée comme une critique de leurs méthodes de travail, rien n’est plus éloigné de notre intention

–La RFET remercie Tennis Australia pour ses efforts d’organiser, dans ces moments si compliqués par la pandémie mondiale, le premier Grand Chelem de la saison, quelque chose de vital pour nos joueurs de tennis qui vont à nouveau concourir et générer des ressources

–Le gouvernement australien a démontré l’efficacité de ses mesures contre Covid-19, comme en témoigne l’évolution de la maladie dans ce pays, qui est un exemple pour le monde.

–La RFET tient à réitérer sa solidarité avec tous les acteurs testés positifs. Il souhaite également soutenir les athlètes espagnols qui, en raison de circonstances différentes, subissent un confinement strict de 14 jours.

–Notre intention, avec la déclaration précédente, était de demander à l’AO, dans le plus grand respect de ses compétences, la possibilité d’explorer des options de formation sûres. pour les joueurs de tennis espagnols affectés par l’isolement pendant 14 jours. Cette initiative est basée sur la bonne foi et ne remet en aucun cas en cause les actions du gouvernement australien ou de l’AO.

–La RFET réitère la reconnaissance des deux organisations pour l’effort fourni pour organiser l’événement. Nous savons que le simple fait que le Tennis continue d’avancer, malgré les difficultés, est une bonne nouvelle pour nos Joueurs.