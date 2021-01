COVID-19 :

La Fédération internationale de tennis (ITF) a annoncé ce samedi dans un bref communiqué qu ‘”une demande de Dayana Yastremska de lever la suspension provisoire qCe qui lui a été imposé le 7 janvier 2021 en vertu de l’article 8.3.1 (c) du programme de tennis antidopage 2020 a été démenti par le président du tribunal indépendant convoqué pour entendre son cas. “Un échantillon de sang de la joueuse de tennis, sorti de la compétition, le 24 novembre 2020 contenait le métabolite mestérolone, “une substance non spécifiée qui est interdite dans la catégorie S1 de la Liste des interdictions 2020 de l’AMA (agents anabolisants). “Yatremska a défendu son innocence et, d’après ce que l’on sait maintenant, a fait appel de la sanction.

La joueuse de tennis ukrainienne âgée de 20 ans et 29e au monde s’est rendue à Melbourne sur le même vol que Paula Badosa dans l’espoir de pouvoir jouer. à la fois l’un des tournois WTA 250 qui se dérouleront dans la ville et l’Open d’Australie et elle est confinée à l’hôtel Grand Hyatt sans pouvoir quitter la chambre car elle a été en contact dans l’avion avec un entraîneur (Andreescu’s, Sylvain Brunneau) qui a été testé positif au COVID.

La décision de l’ITF “est susceptible d’appel devant le Tribunal arbitral du sport par Mme Yastremska, l’AMA et le Centre national antidopage d’Ukraine”.