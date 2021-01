COVID-19 :

Les autorités locales et Tennis Australia n’en transmettent aucun à personne en ce qui concerne le respect du protocole anti-COVID, pas même leurs propres idoles. C’est le cas de la star australienne Ashleigh Barty, numéro un mondial et champion de Roland Garros 2019, qui n’a pas concouru depuis près d’un an. La joueuse Elle a été vue dans un supermarché de Melbourne sans masque et a ensuite été forcée de s’excuser publiquement.

“C’était une erreur innocente. J’ai accidentellement oublié de porter un masque dans un supermarché (jeudi) à Melbourne (en particulier dans un Coles)”Dit Barty. Je me suis excusé dès que j’ai réalisé mon échec. Je comprends que nous devons tous faire notre part pour assurer la sécurité de la communauté et je serai meilleur la prochaine fois », a-t-il poursuivi.

Barty, qui n’est pas obligée de mettre en quarantaine en raison de son statut australien et parce qu’elle n’a pas été testée positive pour le coronavirus, merci pour le fait qu’il y a du tennis dans son pays: «Nous sommes très chanceux en Australie d’avoir un Grand Chelem à domicile. Le soutien des fans australiens compte beaucoup pour moi et je veux toujours bien faire ici. Je comprends que cette année sera différente à bien des égards, mais j’espère pouvoir rendre les fans locaux fiers. ” Dès le départ, et selon le journal australien, les tournois Melbourne WTA 500, avant l’Open, pourraient avoir moins de joueurs et ne pas commencer le 31 janvier.Mais plus tard pour donner du temps aux joueurs de tennis qui ne peuvent pas s’entraîner pendant la quarantaine pour se préparer à la compétition.