COVID-19 :

Tennis Australia, en collaboration avec les autorités locales, a décidé de diviser les installations de Melbourne Park en trois zones par mesure de sécurité dans le cadre du protocole anti-COVID pour les tournois ATP 250, WTA 500, ATP Cup et Open d’Australie, qui se dérouleront dans la capitale Victoria entre les mois de janvier et février de ce 2021. En fonction du billet acheté, les téléspectateurs pourront choisir la zone dans laquelle ils souhaitent voir chaque événement. Cela a été annoncé par la Fédération australienne dans un communiqué.

L’action débutera en Océanie le 31 janvier, avec des tournois doubles hommes et femmes et se terminera le 19 février avec un troisième championnat WTA 250 pour les joueurs qui ne participent pas à l’Open d’Australie ou qui sont éliminés prématurément du premier Grand Chelem du parcours.

Parallèlement à cette mesure, les protocoles nécessaires sont mis en œuvre pour garantir la sécurité de toutes les personnes et pas seulement des joueurs de tennis. Assurer le bon déroulement de ces événements est l’une des priorités des organisateurs. En plus des tournois seniors, d’autres tournois juniors ITF seront organisés dans la zone, tandis que les phases préliminaires des grandes équipes australiennes se dérouleront à Doha (ATP) et Dubaï (WTA). De plus, il y aura une compétition de tennis en fauteuil roulant du 8 au 11 février également à Melbourne.