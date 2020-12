COVID-19 :

Vendredi soir dernier, la Food and Drug Administration des États-Unis (FDA) a approuvé l’utilisation d’urgence du vaccin fabriqué par Pfizer et BioNTech. Alors, ce dimanche la campagne de vaccination a commencé et les premiers remèdes sont sortis depuis le siège d’une société pharmaceutique à Kalamazoo (Michigan), tel que rapporté par El País.

Les vaccins ont été transportés par camion avec des appareils qui suivent leur emplacement, leur exposition à la lumière, la température et les mouvements. 2,9 millions de doses seront distribuées dans 600 points à travers le pays Amérique du Nord, qui est la plus touchée par la pandémie en enregistrant environ 300 000 décès et plus de 16 millions d’infections.

Doses provenant des usines du Michigan et du Wisconsin seront transférés sur les sites de distribution déterminé par chaque État. Gustave Perna, responsable de la logistique de l’opération, a rapporté que 145 territoires recevront le vaccin lundi, 425 mardi et 66 mercredi.

Concernant la stratégie de vaccination, les recommandations du Center for Disease and Prevention seront suivies (CDC). Les premiers récipiendaires seront à la fois le personnel les soins de santé qui sont en première ligne comme les personnes qui vivent dans les résidences des personnes âgées.

Autorisation finale

Robert Redfield, directeur du CDC, a publié ce dimanche le autorisation définitive pour la fourniture du vaccin aux personnes âgées de 16 ans ou plus: “Cette recommandation officielle du CDC vient après la Food and Drug Administration (FDA) vendredi autoriser l’utilisation d’urgence du vaccin Pfizer “.

“C’est lui prochaine étape de nos efforts pour protéger les Américains, réduire l’impact de la pandémie COVID-19 et aider à restaurer une certaine normalité dans nos vies et notre pays “Redfield a ajouté.