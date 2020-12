COVID-19 :

Carolyn Ellis serre sa mère dans ses bras en utilisant un rideau en plastique pour éviter de l’attraper. (JORGE UZON / . via .)

Note de l’éditeur: David Bittan Obadia est avocat, écrivain, analyste sur les questions politiques et internationales, chroniqueur pour le journal El Universal de Venezuela et collaborateur pour d’autres médias. En tant que conférencier, il a participé au Congrès juif mondial et a été président de la communauté juive du Venezuela. Son compte Twitter est @davidbittano. Les opinions exprimées dans cette chronique sont uniquement celles de l’auteur. Vous pouvez lire plus d’articles comme celui-ci sur cnne.com/opinion.

(CNN espagnol) – Il existe différentes manières de regarder la vie et d’apprécier 2020. Ne le faire que sous son aspect négatif et de manière pessimiste serait injuste envers nous-mêmes.

Il faut grandir et tirer la leçon des difficultés, affiner avant tout le reflet de ces mois d’enfermement.

Si je devais mettre un titre dans mon agenda pour cette année qui s’achève, je l’appellerais peut-être «Incertitude». Ses pages seraient pleines d’histoires de solidarité, de retrouvailles et de redécouverte de la sensibilité et de la fragilité qui existent chez les êtres humains.

Les lacunes majeures que connaît l’Organisation mondiale de la santé, par exemple, ont certainement été révélées, mais la critiquer et l’isoler n’atteindra pas un objectif. Au contraire, il est nécessaire d’en avoir de plus en plus de contrôle et d’investir dans des programmes capables de prévenir les pandémies et d’apporter de meilleures réponses en cas de besoin.

OPINION | Une molécule a mis le superbe être humain à genoux

Nous devons être conscients que les grands esprits, les scientifiques et le personnel médical doivent être de plus en plus considérés et payés car ils ont été les grands héros de cette époque.

Les médias, pour leur part, ont joué un rôle fondamental. Non seulement pour transmettre des informations, mais aussi pour faciliter la vie de ceux qui étaient confinés en les divertissant.

Pour ceux d’entre nous qui croient en un monde globalisé et hautement mobile, il est clair pour nous que nous devons promouvoir un contrôle uniforme et rigoureux de ceux qui veulent participer à cette mondialisation. Par exemple, les normes sanitaires – comme le vaccin ou les tests covid-19 – ou les relations commerciales uniquement entre des pays qui respectent les traités environnementaux et respectent les droits de l’homme.

Il y a quelque chose que cette pandémie a certainement laissé derrière elle: la possibilité que les bombes atomiques mettent fin au monde s’éloigne. Une catastrophe est plus susceptible d’être causée par un agent pathogène omniprésent, hautement transmissible et mortel. Pour cette raison, nous devons investir davantage dans la science que dans les armes.

OPINION | La crise du covid-19 nous a donné une opportunité d’innovation et de changement

La pandémie a provoqué de grands changements dans notre mode de vie; prolongé notre temps dans la vie de famille, stimulant un système massif de travail à distance et d’études. Évidemment, cela a semé la peur et l’incertitude. Il a emporté de nombreux êtres chers et ruiné des millions de personnes, mais a laissé espoir et un «oui, il peut» subliminal.

Cette «source spirituelle» a réévalué l’idée que nous dépendons les uns des autres. Cela nous a également donné la possibilité d’évaluer les politiciens pour voir à quel point l’ineptie peut être dommageable. Il a également déshabillé ceux qui ont bénéficié du problème.

Nous ne pouvons pas terminer une année de manière pessimiste alors que nous avons déjà un vaccin. Valorisons les grands sacrifices et la solidarité de la majorité. Faisons donc la promotion de meilleurs moments.

“Je ne pense pas à la misère mais à la beauté qui demeure” – Anne Frank