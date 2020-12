COVID-19 :

(CNN espagnol) – L’année des morts, l’année des difficultés, l’année des larmes, l’année de l’accouchement, l’année de la frustration, l’année de la peur, l’année des changements, l’année de l’incertitude, l’année de les adieux, l’année des années. L’année aussi des câlins, des joies, de la conscience, de la famille, des amis, des retrouvailles et aussi des rencontres avec nous-mêmes. L’année de l’improvisation des gouvernements et de l’efficacité de l’entreprise privée.

Selon les chiffres de l’Université Johns Hopkins, cette année se termine avec environ 1,8 million de décès dans le monde. En proportion, c’est comme si jusqu’à présent cette année la quasi-totalité de la population de la ville de Paris (environ 2,1 millions) était décédée. Dans la région d’Amérique latine, près de 500 000 décès sont dus à la pandémie, un chiffre qui dépasse tout conflit militaire dans cette région. Les chiffres sont terrifiants et les reflets interminables. Cependant, une analyse commune aborde toujours des textes qui tentent inutilement de tirer des conclusions sur ce qui se passe: le monde a changé, non seulement en termes de dynamique de travail et de comportement de consommation, mais aussi en termes de conscience et de conscience. humanisation des personnes. 2020 a été l’année où nous avons réévalué la chaleur d’un câlin, la compagnie d’un proche, la proximité en serrant la main d’un ami.

Cependant, l’année de la pandémie a également reflété la grande division qui existe dans le monde, la polarisation dévastatrice qui sépare les citoyens de tous les pays en deux coins, la disqualification constante et la dure réalité reflétée avec brio dans les mots de Moisés Naím: «Je ne veux pas romancer le passé, ni suggérer que les dirigeants du passé étaient toujours meilleurs. Il y a eu tout. Nous avons eu Hitler et Churchill, Mao et Mandela. Mais il ne fait aucun doute que cette pandémie a surpris le monde dans des moments de grande faiblesse institutionnelle. Les crises ferment de nombreuses portes, mais elles en ouvrent aussi d’autres. Cette crise aura de nombreuses conséquences inattendues. L’une d’elles est peut-être une forte réaction contre les petits dirigeants et l’arrivée de dirigeants qui sont à la hauteur des grands problèmes que nous avons ».

Les circonstances actuelles ont également servi de cachette aux dirigeants qui voient dans le populisme un moyen d’atteindre leurs fins politiques: fermetures improvisées de pays entiers, attaques constantes contre leurs entreprises, mesures sans soutien technique, mais avec toute la justification politique. C’est peut-être l’un des plus grands risques que la pandémie a engendrés: que le populisme, la démagogie et la contrainte des libertés ne trouveront pas de vaccin dans les années à venir.

Pendant ce temps, il est important d’ouvrir la fenêtre d’opportunités pour repenser l’État dans son expression la plus profonde, la corruption et la bureaucratie, car les facteurs communs doivent être éliminés par des gouvernements plus petits et plus efficaces qui cessent de voir les subventions comme le principal outil. de leurs politiques électorales et de penser à long terme et dans les prochaines générations, tout en formant des citoyens qui le font aussi, en valorisant le mérite et l’effort comme moyen d’atteindre leurs objectifs individuels et collectifs.

Cette année, le Forum économique mondial a promu l’idée de la «grande réinitialisation», ou le grand redémarrage du capitalisme. Pour moi, ce fut l’année de l’espoir car beaucoup ont compris que le grand redémarrage doit se produire dans les gens et dans leur humanité, dans les gouvernements et dans leurs puissances omnipotentes.

Attaquer le capitalisme a été une constante et presque une mode en cette année de pandémie. Cependant, même avec les défauts et les lacunes qui doivent être corrigés – on estime que 150 millions de personnes supplémentaires tomberont dans l’extrême pauvreté en raison de la pandémie – ce jeune système économique et social a réussi à réduire de 75% l’extrême pauvreté en 30 ans, comme le dit Steven Pinker.

La grande réalisation de l’humanité au cours des 50 premières années de ce 21e siècle sera soutenue par le capitalisme et son paradigme de libre marché: la création et la vaccination de la population mondiale contre le covid-19. C’est pourquoi, face au soi-disant «redémarrage», nous devons citer les paroles du Forum économique mondial lui-même: «Le pape François a raison de concentrer son attention sur le sort des plus pauvres du monde. Cependant, la souffrance de ce dernier n’est pas la conséquence d’un capitalisme débridé, mais d’un capitalisme qui a été arrêté de manière erronée ».

La récession économique est une réalité latente, comme l’affirme la CEPALC dans son dernier rapport: «Les économies de la région connaîtront une contraction moyenne de -7,7% d’ici 2020 – la plus élevée depuis 120 ans- et un rebond de 3,7% % en 2021 “. Cela marquera le cours électoral de la région, avec des élections présidentielles au Pérou, en Équateur et au Chili en 2021 et qui n’est pas encore sortie du spectre des extrêmes, en particulier celui qui a détruit le Venezuela.

2020 a été l’année où le monde s’est réveillé pour ramener son humanité, l’année de l’espoir et des avancées scientifiques pour parvenir au vaccin contre l’indifférence et contre le coronavirus en un temps record.