COVID-19 :

Note de l’éditeur: les auteurs sont coprésidents de la Fondation Bill et Melinda Gates. Cet article est adapté de leur Lettre annuelle 2021. Les opinions exprimées ici sont celles des auteurs. Voir plus d’opinions sur cnne.com/opinion.

(CNN espagnol) – À cette époque l’année dernière, le monde commençait à comprendre à quel point une nouvelle pandémie de coronavirus pouvait devenir grave.

Quelques semaines à peine après avoir entendu le mot «covid-19» pour la première fois, nous fermions nos bureaux de fondation et nous rejoignions des milliards de personnes à travers le monde pour nous adapter à des modes de vie radicalement différents. Pour nous, les jours sont devenus un flou de visioconférences, d’alertes surprenantes et de repas au micro-ondes, et nous sommes bien conscients de la chance que nous avons par rapport aux autres. Au cours de l’année écoulée, Covid-19 a tué plus de deux millions de personnes dans le monde, en a rendu malade des millions d’autres et a poussé l’économie mondiale dans une récession dévastatrice.

REGARDER: Elon Musk est à égalité avec Bill Gates pour la deuxième place sur la liste des hommes les plus riches du monde

L’expérience de vivre une pandémie a conduit les États-Unis à faire l’expérience de ce que de nombreuses personnes dans les pays en développement savaient déjà trop bien: la santé est le fondement de toute société prospère. Si votre santé est compromise ou si vous craignez de contracter une maladie mortelle, il est difficile de vous concentrer sur autre chose. Rester en vie et en bonne santé devient votre priorité au détriment nécessaire de toutes les autres choses.

Si vous vivez dans un pays riche comme les États-Unis, il y a de fortes chances que l’année dernière ait été la première fois qu’une maladie infectieuse a changé votre vie. En effet, dans les pays à revenu élevé, les maladies infectieuses ne sont plus ce que les épidémiologistes appelleraient «un fardeau sanitaire important». Dans les pays à faible revenu, cependant, les maladies infectieuses telles que le paludisme et la tuberculose restent les principales causes de décès et, malheureusement, il n’y a rien de nouveau à devoir adapter la vie au nom d’un agent pathogène hautement contagieux. (Demandez aux millions de personnes qui dorment sous une moustiquaire ou une moustiquaire chaque nuit.)

Mais en 2020, un virus qui ne tenait pas compte des frontières ou de la géographie a changé des vies dans le monde entier, effondrant certaines de ces distinctions entre pays riches et pays pauvres. Ce faisant, il a donné un nouveau sens au terme «santé mondiale».

REGARDEZ: PHOTOS | C’est ainsi que le vaccin contre le coronavirus est appliqué dans le monde

Dans le passé, le terme «santé mondiale» était rarement utilisé pour désigner la santé de tous, partout. Au lieu de cela, «santé mondiale» était un terme que les habitants des pays riches utilisaient pour désigner la santé des habitants des pays non riches, essentiellement synonyme de «santé dans les pays en développement». Si vous avez assisté à une conférence mondiale sur la santé à tout moment au cours de la dernière décennie, vous étiez beaucoup plus susceptible d’entendre parler de maladie en Ouganda que de maladie en Amérique.

Cependant, l’année dernière, cela a changé. En 2020, la santé mondiale est devenue locale. Nous avons tous vu de première main à quelle vitesse une maladie dont nous n’avons jamais entendu parler, dans un endroit où nous n’avons probablement jamais été, peut se transformer en urgence de santé publique dans notre propre cour. Des virus comme le covid-19 nous rappellent que malgré toutes nos différences, tout le monde dans ce monde est connecté par un réseau microscopique de germes et de particules, et que, que cela nous plaise ou non, nous sommes tous dans le même bateau.

Bien que l’histoire se souvienne probablement de ces jours les plus sombres de la pandémie, l’espoir est enfin à l’horizon. Au moment où vous lirez ceci, vous ou quelqu’un que vous connaissez avez peut-être déjà reçu le vaccin Covid-19. Nous pensons que le fait que ces vaccins soient désormais disponibles est tout à fait remarquable, et tout le mérite revient au plus grand effort de santé publique jamais réalisé dans le monde. Aucun pays ou entreprise n’aurait pu accomplir cela seul: des investisseurs du monde entier ont mis leurs ressources en commun, des concurrents ont partagé leurs résultats de recherche, et toutes les personnes impliquées avaient un avantage grâce à de nombreuses années d’investissement mondial dans les technologies, qui ont développement de vaccins.

REGARDER: «Hunger Games»;: l’application des vaccins aux États-Unis trébuche alors que les États et les comtés sont livrés à leur sort

Bien entendu, le développement de vaccins sûrs et efficaces n’est que le début de l’histoire. Le monde doit maintenant distribuer ces doses à tous ceux qui en ont besoin, dans les pays à revenu élevé comme à faible revenu. Tant que les vaccins n’atteindront pas tout le monde, de nouvelles grappes de maladies continueront d’émerger dans le monde et des vies continueront d’être perdues. C’est pourquoi nous sommes heureux que les États-Unis aient inclus 4 milliards de dollars pour Gavi, l’Alliance du vaccin, dans son dernier programme d’aide covid-19. Gavi jouera un rôle clé dans la fourniture de vaccins aux pays à revenu faible et intermédiaire, et les législateurs intelligents comprennent que nous ne pouvons pas vaincre le COVID-19 tant que nous ne l’avons pas vaincu partout.

Nous sommes tous les deux optimistes que la pandémie que traverse actuellement le monde entraînera un changement à long terme dans la façon dont les gens pensent à la santé mondiale. À l’avenir, nous espérons que les pays riches comprendront plus profondément que l’amélioration de la santé dans les pays à faible revenu non seulement sauve des vies à l’étranger, mais nous met également dans une meilleure position pour surmonter la prochaine série de défis mondiaux.

Tout comme la Seconde Guerre mondiale a été l’événement déterminant pour la génération de nos parents, la pandémie de coronavirus que nous vivons actuellement définira la nôtre. Et tout comme la Seconde Guerre mondiale a conduit à une plus grande coopération entre les pays pour protéger la paix et donner la priorité au bien commun, nous pensons que le monde a une occasion importante de transformer les leçons durement apprises de cette pandémie en un avenir plus sain et plus égalitaire pour tous.