Note de l’éditeur: Kerry Egan est un aumônier d’hôpital et auteur des livres «On Living» et «Fumbling: A Pilgrimage Tale of Love, Grief, and Spiritual Renewal on the Camino de Santiago». Les opinions exprimées dans ce commentaire appartiennent exclusivement à l’auteur. Vous pouvez trouver plus d’articles d’opinion sur CNNe.com/opinion.

. – Il y a un processus par lequel les gens donnent un sens aux événements de leur vie, à la fois les choses qu’ils ont choisi de faire et les choses qui sont arrivées par hasard, par accident, contre leur volonté, en dehors de leur contrôle. Tant les expériences qu’ils savaient être mémorables pendant qu’elles leur arrivaient que celles qui semblaient insignifiantes à l’époque.

En soins palliatifs, ce processus est appelé «donner un sens». En tant qu’aumônier de soins palliatifs pendant de nombreuses années, mon travail consistait à faciliter le travail de création de sens pour les patients et leurs familles.

Alors que la création de sens est souvent intense dans les mois et les années précédant la mort et constitue la dernière grande tâche de développement de la vie humaine, cette capacité particulièrement humaine à donner un sens apparaît au début de l’âge adulte. Heureusement, il se développe et s’approfondit au début de l’âge adulte et à l’âge moyen et à la vieillesse.

Heureusement, je l’ai dit, car même si vous n’êtes peut-être pas en fin de vie ou en soins palliatifs en ce moment, nous vivons tous dans un monde de soins palliatifs aujourd’hui.

Par monde des soins palliatifs, j’entends simplement ceci: une communauté dans laquelle la mort est quotidiennement devant nos yeux. Un monde de soins palliatifs est un monde dans lequel nous sommes tous profondément conscients de notre propre mortalité et de celle des autres.

En quelques mois, Covid-19 a tellement reconfiguré la vie qu’il est devenu très difficile de ne pas avoir la mort devant nos yeux au quotidien. Ou, sinon la mort, au moins une pandémie, une maladie et un danger. Il était toujours vrai que la mort était une possibilité. La plupart des gens n’en étaient pas nécessairement conscients.

Vous pourriez toujours avoir été heurté par une voiture ou vous pourriez être tombé dans les escaliers du sous-sol. Vous auriez toujours pu mourir la semaine prochaine, tout comme vos proches. La plupart d’entre nous n’y pensent tout simplement pas. La plupart d’entre nous n’y croyaient vraiment pas.

Et maintenant nous le croyons.

La façon dont cette connaissance affecte chacun de nous est différente. Mais ce tournant radical de la vie telle que nous la connaissions exige parfois que nous trouvions un moyen de surmonter tous les changements et pertes.

Cette pandémie a été une perte à bien des égards. Oui, la mort, bien sûr. Mais aussi la perte de ce que nous pensions que ce serait cette année: des événements importants comme des mariages et des remises de diplômes, des relations, des emplois, des rêves, même un type particulier de perte de liberté ou d’innocence.

Ces pertes, ces changements de vie qui n’ont pas été choisis ou désirés, peuvent consommer certaines personnes et à peine en déranger d’autres à ce moment. Mais à un moment donné, ils exigeront probablement nos efforts pour leur donner un sens.

Le sens est déjà créé à partir de covid-19. Comme exemple évident, prenons les masques chirurgicaux. Ce qui était autrefois des morceaux de papier bleu, certains métalliques et élastiques, sont maintenant des symboles de charité envers les autres et de croyance en la science. Ou des symboles d’oppression et de perte de liberté. Il y a beaucoup de pouvoir moral et de sens attribué à l’équipement médical jetable.

Ainsi, alors que nous commençons déjà à trouver un aspect de sens plus profond de cette pandémie, il est toujours vrai que la création de sens est plus facile avec le recul et plus difficile alors que le bouleversement continue.

Pour ceux qui sont épuisés, parvenant à peine à faire face aux exigences quotidiennes du covid, il peut être trop tôt ou impossible à ce stade de penser à donner un sens à ce qui se passe.

Mais pour ceux qui aspirent à donner un sens à leur vie en ce moment, il existe déjà des outils dont ils disposent pour les aider.

Votre “ boîte à outils spirituelle ”

Chaque personne marche avec une boîte à outils spirituelle. Cette boîte à outils comprend toutes les différentes façons dont les gens essaient de donner un sens aux choses qu’ils ne peuvent pas comprendre. Il a les outils que chacun de nous utilise pour essayer de mettre de l’ordre dans notre monde lorsque notre monde est plongé dans la tourmente ou le chaos. C’est ce dont un aumônier aide un patient à profiter. C’est ce que nous utilisons pour créer du sens.

Toutes les personnes – qu’elles soient spirituelles ou religieuses ou non – ont ces outils. Mais les outils des gens ne sont pas les mêmes. Certaines personnes ont une myriade de façons de faire face aux pertes, de les comprendre, de se réconcilier avec elles. Certains en ont très peu.

La religion est souvent l’un des meilleurs outils dont dispose une personne pour donner un sens aux grands traumatismes et aux petites déceptions qui ont marqué sa vie. Ce n’est pas seulement la sagesse sur la nature du monde et la souffrance qui peut aider à un moment comme celui-ci. C’est aussi l’écriture, les rituels, les hymnes, les histoires et les souvenirs de vacances en famille.

Une pandémie, et le monde des soins palliatifs dans lequel elle nous jette, en est une dans laquelle nous cherchons à donner un sens aux événements et aux attentes qui changent rapidement. Nous ne savons pas toujours comment nous le faisons.

Cependant, la religion n’est pas le seul outil dont disposent les gens pour trouver un sens. Le rejet de la religion peut être un outil aussi puissant que son acceptation. Il existe de nombreuses autres stratégies sur lesquelles les gens s’appuient: réfléchir sur les relations avec la famille, les amis et les partenaires romantiques, l’art, la musique, l’histoire, même la méthode scientifique, et méditer sur les expériences de vie passées.

Presque tout peut être un outil spirituel si cela aide quelqu’un à comprendre ce qui semble être un non-sens.

J’ai eu une fois un patient qui était un jeune mathématicien. Sa vie se terminait trop tôt et trop cruellement, mais les règles élégantes et incassables des mathématiques signifiaient qu’il y avait du bien dans le monde. Il y avait quelque chose de réel, de vrai et de beau qui avait toujours existé et existera toujours. Quelque chose de plus grand que lui où il pouvait trouver réconfort et force. C’était son outil.

La littérature en est une autre que beaucoup de gens utilisent. Des poèmes se souviennent du lycée, des romans lus pendant les vacances, des livres d’histoires et des comptines chantées aux bébés. Une mère avec qui j’ai travaillé a découvert une fois, en lisant «Le Petit Prince» d’Antoine de Saint-Exupéry à son jeune fils, une toute nouvelle compréhension de sa place dans le monde et de sa propre mort imminente.

Donner un sens à tout ce qui nous arrive

Les relations avec notre famille et nos amis peuvent être le moyen le plus important de donner un sens à une perte. Ceci est compliqué par le fait que beaucoup d’entre nous sont isolés en raison de covid. Mais trouver des moyens de maintenir un lien émotionnel avec les personnes que vous aimez est plus important que jamais en ce moment.

Passer du temps à se souvenir et à réfléchir consciemment à ces relations amoureuses est souvent une source de sens dans une période de perte et de changement.

Chacun de nous a également des expériences de difficultés et de persévérance dans notre passé. Demandez-vous: quels autres moments difficiles, effrayants et accablants avez-vous vécus? Comment les avez-vous surmontés? Comment leur donnez-vous un sens maintenant? Que pouvez-vous apprendre des autres moments difficiles que vous avez traversés?

Les gens utilisent les divers outils de leur boîte à outils spirituels pour faire le travail de création de sens. En surface, ce travail est simple. Il consiste généralement à raconter et à raconter une histoire et, inversement, à écouter et à réécouter quelqu’un qui raconte la leur.

Au fur et à mesure que vous raconterez l’histoire de cette pandémie, la façon dont vous la raconterez changera à chaque fois. (Vous pouvez parfois raconter l’histoire à un ami, mais généralement vous vous la raconterez encore et encore. Par conséquent, vous vous entendrez généralement vous-même la raconter.)

Vous utiliserez les outils dont vous disposez, beaucoup ou peu, pour façonner un récit cohérent, pour trouver un moyen d’intégrer cette expérience dans l’histoire plus large de votre vie et du monde en général. Chaque fois que vous raconterez l’histoire, ce sera un peu différent. Les changements sont l’endroit où la création de sens se produit. Comment votre compréhension de l’histoire évolue-t-elle?

Vous ne pouvez pas changer ce qui s’est passé, mais cela changera la façon dont vous le comprenez. Vous ne pouvez pas créer de réalité, mais vous créerez du sens dans le non-sens stupide et banal que vous pourriez vivre en ce moment. Il est vrai qu’il peut y avoir des pertes si cruelles que le sens finit par nous échapper, peu importe le nombre ou le peu d’outils que nous avons dans notre boîte à outils spirituelle. Il est toujours possible de trouver de l’ordre dans le chaos. Vous trouverez la paix, même si elle n’est pas parfaite, même si elle n’est pas immédiate, mais vous la trouverez enfin.

Je le sais parce que je l’ai vu des centaines de fois chez des patients en hospice. Nous trouverons un sens à cette époque chaotique, en tant qu’individus et en tant que société, car malgré la douleur, la perte et la confusion, nous avons la capacité de donner un sens à un monde de soins palliatifs.