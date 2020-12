COVID-19 :

Note de l’éditeur: Roberto Izurieta est directeur des projets latino-américains à l’Université George Washington. Il a travaillé dans des campagnes politiques dans plusieurs pays d’Amérique latine et en Espagne, et a été conseiller des présidents Alejandro Toledo du Pérou, Vicente Fox du Mexique et Álvaro Colom du Guatemala. Izurieta est également contributeur à CNN en Español. Les opinions exprimées dans cette chronique sont uniquement celles de l’auteur. Voir plus d’opinions sur cnne.com/opinion

(CNN espagnol) – Il existe une tradition en Équateur et dans d’autres pays de la région où, le dernier jour de l’année, les familles, les voisins et les amis se réunissent pour commencer à brûler une marionnette qui symbolise l’année qui se termine, tandis que le testament de l’année est lu. Dans le cas équatorien, cette tradition date de la fin du XIXe siècle lorsque certains chroniqueurs font un parallèle avec la dernière épidémie de fièvre jaune à Guayaquil et avec cela, ils font allusion à l’idée de brûler le virus.

Alors, avec ces mauvaises coïncidences, mais fidèle à cette tradition de la combustion de la vieille année, je remplis mon devoir d’écrire quelle serait ma version du testament 2020:

«Je pars une année qui mérite d’être brûlée à minuit car elle a apporté la maladie, la mort, l’enfermement et une crise économique. Ce n’était pas ma faute ou celle de la Chine: c’était la faute de mauvaises pratiques d’hygiène et de santé.

Mais tout ce que je laisse n’est pas mauvais. Je laisse Donald Trump derrière, malgré le fait qu’il ne peut accepter les projets qu’il a dictés cette année électorale: qu’il a perdu le vote populaire aux États-Unis de plus de 4,5% et le Collège électoral avec la même différence entre le nombre des électeurs avec lesquels il a battu Hillary Clinton il y a quatre ans. Sur ce, il ne pouvait pas dire que Joe Biden avait gagné de justesse (j’apprécie vraiment ces matchs). De plus, les mêmes magistrats qu’il a nommés à la Cour suprême ont rejeté ses demandes sans l’entendre en audience publique, ce qui est probablement ce qui lui fait le plus mal. Je cède la place à l’année 2021 avec les restes du bruit et du bruit de Trump, mais avec un micro plus petit et sans le pouvoir du gouvernement le plus fort du monde.

Une autre chose que je laisse, c’est que pour moi, il n’y a aucun doute sur l’incompétence du président Jair Bolsonaro. Je présente mes excuses à tous les Brésiliens qui ont été victimes de sa politique face à la crise et à ceux qui ont dû endurer ses actions et ses omissions, mais je précise que ce n’est pas non plus ma faute.

Je pars d’un an avec la pire crise économique en mémoire, due à la perte d’emplois et à l’augmentation de la pauvreté. Ce n’était pas uniquement de ma faute, ce n’était même pas seulement la faute de cette terrible pandémie, bien que la situation ait donné à de nombreux autres gouvernements une excuse pour ne pas être jugés pour leur incompétence et leur corruption. Je laisse à 2021 la tâche de mettre fin à ces maux, ou du moins de les rendre moins graves.

Il a laissé une année où l’air moins pollué a été respiré, mais il a laissé beaucoup de plastique et de masques traînant dans les rues et les océans. Cette tâche est toujours en attente d’amélioration en 2021. Il ne nous reste plus beaucoup de temps!

Mais tout ce que je laisse n’est pas mauvais. La bonne nouvelle est que la nouvelle année ne peut pas être pire. Je vous laisse des choses qui n’ont cessé de me surprendre positivement et qui devraient être la base d’un meilleur testament à rédiger selon cette tradition le 31 décembre 2021. Les citoyens du monde entier ont prouvé leur force pour affronter cette pandémie à plusieurs niveaux mémorable pour l’histoire: la grande majorité des citoyens ont fait preuve d’une énorme solidarité, d’une grande adaptabilité et d’une grande conscience de ce que nous pouvons et devons cesser de faire pour que ce mal se termine définitivement en 2021.

Nous laissons derrière nous beaucoup de ceux que nous aimons et apprenons à connaître. Nous avons ses souvenirs et ses exemples de vie. Nous quittons les patients qui recherchent toujours des soins et j’espère que 2021 parviendra à leur rétablissement rapide.

Le meilleur héritage que je vous laisse ce sont les vaccins (je n’en laisse pas un mais plusieurs et je ne compte pas ceux qui sont produits à Cuba, copiés en Russie ou inventés en Corée du Nord). Les vaccins ont été développés à une vitesse impensable et avec une collaboration scientifique mondiale sans précédent. Personne n’a supposé que ce 2020 permettrait de réaliser des vaccins scientifiquement développés et testés en quelques mois. Le développement scientifique et technologique, l’engagement professionnel des travailleurs de la santé et des sciences, je leur dois tout et j’espère qu’en 2021 nous leur apporterons plus de soutien.

Conformément à cette grande tradition de lecture de mon testament 2020, et en vous demandant de garder une distance prudente pour vous revoir l’année prochaine, procédez à l’incendie bien mérité de ma marionnette à minuit exactement cette année qui enfin prend fin”.