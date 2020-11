COVID-19 :

Sondage: sur 4 États incertains, Trump gagnerait en 1 0:56

Note de l’éditeur: Jeffrey D. Sachs est professeur et directeur du Center for Sustainable Development de l’Université Columbia. Les opinions exprimées dans ce commentaire sont celles de l’auteur; voir plus d’avis sur CNN.

. – L’administration Trump a annoncé sa reddition inconditionnelle à la pandémie de covid-19.

«Nous n’allons pas contrôler la pandémie. Nous allons surveiller le fait que nous recevons des vaccins, des thérapies et d’autres domaines d’atténuation “, a déclaré dimanche le secrétaire général de la Maison Blanche, Mark Meadows, à Jake Tapper de CNN sur” l’état de l’Union “.

Donald Trump a abandonné sans jamais se joindre à la bataille. Je suis convaincu qu’il restera dans les mémoires comme le plus grand échec présidentiel de l’histoire américaine.

Sa sœur, Maryanne Trump Barry, a déclaré que Trump n’avait pas de principes et ne voulait faire appel qu’à sa base. Cependant, son manque de principe n’est peut-être pas la raison principale de sa remise. Sa stupidité remarquable et apparemment illimitée en est probablement la cause profonde.

Comme les bandes de Bob Woodward l’ont parfaitement montré, Trump connaissait en fait les dangers extrêmes d’une épidémie qui a jusqu’à présent fait 230000 morts aux États-Unis, un nombre qui augmente d’environ 1000 chaque jour de l’inaction de Trump.

Trump doute du vote par courrier après l’avoir fait en personne 1:09

La stupidité de Trump découlait de sa fausse croyance que le choix du pays était de laisser l’épidémie faire rage ou de fermer l’économie. Pour de nombreuses raisons, y compris peut-être les emprunts importants de l’organisation Trump, Trump a toujours choisi l’économie plutôt que d’essayer d’arrêter la propagation du virus.

Cependant, toute la prémisse de Trump était totalement fausse. Le bon choix n’était pas d’arrêter l’économie, mais d’introduire des politiques de santé publique de base qui arrêtent la transmission du virus sans arrêter l’économie et sans attendre les vaccins et les thérapies (aussi souhaitables qu’elles le seront à leur arrivée).

Les politiques de santé publique de base sont connues de tout étudiant de première année en santé publique, et certainement des Centers for Disease Control and Prevention, que l’équipe de Trump a ignorée et supprimée. En fait, les politiques de base sont si bien connues qu’elles ont un nom: les interventions non pharmaceutiques (INP). Ils comprennent des tests rapides, la recherche des contacts, un isolement sûr, des masques faciaux et des pratiques de travail sécuritaires. L’Australie, la Chine, le Japon, la Corée du Sud, la Nouvelle-Zélande, Taïwan et le Vietnam ont en grande partie réprimé la pandémie sans avoir continué à fermer.

Ce que Trump et Biden disent à propos de Covid-19 2:01

Les trois groupes qui ont soutenu Trump dans sa «stratégie» contre le covid

Trump s’est entouré d’imbéciles et de coquins qui ont fait écho à sa fausse croyance selon laquelle l’élection était covid vs. économie. Cela comprend trois types de conseillers qui ont conduit Trump à sa disparition politique imminente probable et aux souffrances massives de notre nation.

Le premier groupe était composé de prédicateurs évangéliques qui étaient plus intéressés à remplir leurs comptes bancaires qu’à sauver leurs paroissiens. Beaucoup d’entre eux ont contracté la maladie dans leurs méga-églises. C’est un élément clé de la base de Trump. Ses dirigeants ont contribué à conduire Trump vers la calamité.

Le deuxième groupe était l’empire médiatique de Murdoch avec le «leadership éclairé», si vous pouvez l’appeler ainsi, du comité de rédaction du Wall Street Journal et du nihilisme de Fox News. Ce qui est étonnant à propos du comité de rédaction du Wall Street Journal, c’est qu’ils étaient tellement obsédés par la fermeture de l’économie qu’ils n’ont pas sérieusement envisagé les NPI, malgré leur succès prouvé dans la région Asie-Pacifique. En conséquence, les rédacteurs en chef du Journal ont négligé l’approche politique la plus efficace et ont ainsi contribué à conduire Trump au désastre.

Le troisième groupe était composé de ceux qui se lèveraient et s’opposeraient au consensus scientifique écrasant sur les INP, renforçant ainsi Trump dans sa conviction de ne rien faire. Les récents conseils pseudo-scientifiques du Dr Scott Atlas de la conservatrice Hoover Institution de l’Université de Stanford ont fourni l’approbation théorique simulée de la position de ne rien faire de la Maison Blanche en l’appelant «immunité collective», une position que de la santé publique rejetée catégoriquement.

Trump a peut-être abandonné, mais la grande majorité des Américains ne l’ont pas fait. Nous préférons appliquer l’esprit de la détermination de Winston Churchill en temps de guerre à notre combat contre le virus, déclarant que nous lutterons contre la pandémie “sur les plages, nous nous battrons sur les terrains d’atterrissage, nous nous battrons dans les champs et dans les rues, nous nous battrons dans les colines; Nous n’abandonnons jamais”.

Nous sommes prêts à porter des masques, à tester, à nous distancer socialement, à nous isoler si nécessaire, à assurer la sécurité de nos bureaux et magasins pour le public. Nous voulons sauver nos parents, frères et sœurs, enfants, amis et concitoyens d’une maladie mortelle qui non seulement prend des vies, mais peut entraîner de graves handicaps à long terme, y compris des troubles cognitifs, pour bon nombre de ceux qui survivent aux infections.

Dieu nous aide à voter et à compter les bulletins honnêtement. Si les Américains se manifestent en grand nombre et votent en fonction des attitudes qu’ils expriment chaque jour aux sondeurs, nous aurons bientôt un nouveau président et une nouvelle vie. Pendant ce temps, nos gouverneurs et maires doivent intensifier leurs efforts pour supprimer le virus jusqu’à ce qu’un gouvernement fédéral décent, sain et compétent arrive sous la direction de Joe Biden le 20 janvier.