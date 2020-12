COVID-19 :

Une femme pose arborant un masque facial avec le mot «Résistance» dessus lors d’une manifestation contre l’utilisation obligatoire des masques faciaux ainsi que d’autres mesures adoptées par le gouvernement espagnol pour lutter contre le coronavirus en Espagne, le 16 août 2020, à la Place Colon à Madrid. – De nouvelles restrictions pour arrêter la propagation du nouveau coronavirus, y compris la fermeture des disques et une interdiction partielle de fumer à l’extérieur, sont entrées en vigueur aujourd’hui dans deux régions espagnoles dans le cadre d’une série de nouvelles mesures que le ministre espagnol de la Santé, Salvador Illa, a dévoilé en août 14 février 2020, qui sera appliquée dans tout le pays alors que le pays lutte contre une recrudescence de la maladie. (Photo par JAVIER SORIANO / .) (Photo par JAVIER SORIANO / . via .)

Note de l’éditeur: Pedro Brieger est un journaliste et sociologue argentin, auteur de plusieurs livres et contributeur à des publications sur des questions internationales. Il est actuellement directeur de Nodal, un portail dédié aux actualités d’Amérique latine et des Caraïbes. Il est également chroniqueur à la télévision sur C5N en Argentine et à l’émission «En la frontera» sur PúblicoTV (Espagne), et à la radio argentine sur Radio10, La Red, La Tribu et LT9-Santa Fe. Brieger a reçu des prix importants pour son travail informatif à la radio et à la télévision en Argentine. Les opinions exprimées ici sont uniquement celles de l’auteur. Voir plus d’articles d’opinion sur CNNE.com/opinion

(CNN espagnol) – Comment pourrait-il en être autrement, la pandémie a provoqué de nombreux affrontements politiques dans presque tous les pays. Il est paradoxal que, s’il est dit que la pandémie ne doit pas être politisée, la politique la «politise» sans qu’elle soit le patrimoine de «droite» ou de «gauche».

Il est très courant d’entendre que la pandémie ne doit pas être politisée parce que c’est une question de santé publique, comme si ce n’était pas une question politique. Pour cette raison, les partis d’opposition de nombreux pays ont accusé les gouvernements de l’époque d’agir de la mauvaise manière. Plusieurs gouvernements qui ont pris des mesures restrictives du mouvement public ont été accusés de restreindre les libertés et même d’inventer une pandémie inexistante. D’autres, plus laxistes, ont été critiqués pour ne pas avoir pris de mesures plus strictes pour empêcher la propagation du virus.

REGARDEZ: AVIS | La réforme cubaine sera inutile

Si un gouvernement affirmait que la question centrale était la protection des vies humaines, il était accusé d’avoir laissé tomber l’économie, et ceux qui affirmaient que l’économie ne pouvait pas cesser de fonctionner étaient accusés de déprécier la vie. Certains gouvernements, comme celui du Premier ministre japonais Yoshihide Suga, ont tenté de stimuler l’économie tout en contenant le virus, mais cela ne les a pas non plus empêchés d’être critiqués.

Les arguments, dans de nombreux cas, n’étaient pas le résultat d’une étude approfondie, car la pandémie elle-même était une surprise pour tous les partis politiques. Pour cette raison, il a été appris au fur et à mesure que le virus se propageait, ce qui a provoqué des avancées et des revers, des marches et des contre-marches, comme on peut le voir dans plusieurs pays européens qui ont ouvert des théâtres ou des restaurants et ceux qui ont dû fermer pour les festivités. de l’année.

REGARDEZ: AVIS | Les quatre enjeux qui pourraient unir une Amérique divisée

Les contradictions des gouvernements étaient multiples, bien que le cas le plus paradoxal soit peut-être celui des États-Unis. Le président Trump a tenté de se faire vacciner avant les élections pour démontrer l’efficacité de sa gestion. Cependant, beaucoup de personnes qui le suivent considèrent que le covid-19 n’existe même pas.

Des contradictions politiques, cette fois au milieu de la pandémie.