Par Federico Armenteros Ávila, président de la Fondation du 26 décembre.

Quelques jours seulement après avoir célébré le Journée internationale des personnes âgées, Je m’étouffe en voyant les images d’une ouvrière qui humilie, maltraite et se moque d’Antonia (ce n’est pas son vrai nom), une femme qui séjourne dans une résidence.

Ce fait désagréable me fait du mal et me fait réfléchir, car je ne veux pas être complice du silence. Je me mets à la place d’elle et d’autres «Antonias» pour les écouter, les comprendre, essayer de savoir comment a été leur vie, la société qu’ils ont bâtie, ce qu’il reste d’elle et ce qu’ils demandent.

Si ces “ Antonias ” me parlaient, ils me diraient qu’ils sont nés à un moment difficile de l’histoire espagnole, où la haine, la douleur et la tristesse pour des milliers de personnes tuées dans la guerre civile, sont aggravées par la perte des quelques droits conquis. par les femmes jusque-là. Ces femmes font partie de une génération qui a faim et il vivait avec discipline et autoritarisme dans une Espagne en noir et blanc, où l’on se souvenait de la suprématie des vainqueurs sur les vaincus; des femmes peu formées et dont la noble tâche était de se marier, servir son mari, le pays et Dieu.

Les personnes âgées gardent une distance de sécurité dans une résidence. | ROMÁN G. AGUILERA .

Dans leurs années de jeunesse, de nouveaux vents ont soufflé et après la mort du dictateur, la démocratie tant attendue a été remise entre leurs mains, avec laquelle ils pouvaient enfin être à nouveau excités pour changer les choses. Les mouvements de quartier, politiques et syndicaux dans lesquels ils étaient impliqués refont surface, se sentant forts. Il était temps de mettre fin à la tutelle des maris et aux lois qui allaient à l’encontre des femmes: adultère, divorce, santé sexuelle et reproductive … Elles sont devenues une génération de femmes vivantes, qui ont pris le témoignage de leurs grand-mères, celle que leurs mères Ils ne pouvaient pas boire parce qu’ils vivaient subjugués.

Ils ont participé à la construction d’une société fondée sur l’égalité et les droits de l’homme, devenant la partie principale de l’éducation dans la famille.

Au fil des années sont venues des maladies, perte de compétences, retraite … et soudain, cette génération combattante était hors du jeu, réalisant qu’il y avait une bataille qui n’avait pas commencé: l’âge digne. Les femmes écrasées sont devenues un obstacle, les femmes qui sont tentées de se consoler avec le message: «le moment est venu de profiter».

La chute et les mauvais traitements infligés à toute Antonia sont la chute et les mauvais traitements de chacun de nous.

Et le moment est venu pour la dépendance, la santé mentale fragile ou le déclin cognitif cruel. Une fois qu’ils atteignent cet état, le transit à travers un monde où ils n’ont pas de sens, ils manquent de force, ils se coupent les ailes et ils cessent d’être les protagonistes de leur vie, qui devient contrôlée par d’autres personnes. Les êtres humains sont transformés en de simples morceaux d’un système qui les rejette. Et nous nous retrouvons avec une personne allongée sur le sol, et nous nous demandons pourquoi il est tombé, pourquoi ils se moquent de lui, pourquoi il se sent mal, pourquoi personne ne l’aide.

Ma réflexion met également l’accent sur Comment en sommes-nous arrivés à cette situation, et j’en déduis que les responsabilités sont partagées. En tant que société, nous gardons le silence face à ces injustices et nous ne promouvons pas les changements législatifs et sociaux qui punissent l’âgisme dominant. De la part des administrations, il manque qu’elles légifèrent avec détermination et qu’elles dressent une liste de personnes qui maltraitent les personnes âgées, à laquelle les entreprises qui veulent embaucher lesdits travailleurs peuvent accéder. Les conventions collectives doivent être dignes, et une formation de qualité doit être proposée qui renforce les enseignements sur les émotions, les relations et les soins en tenant compte des caractéristiques des personnes âgées.

Les entreprises et les organisations doivent respecter leur engagement et leur obligation de superviser, d’évaluer et de contrôler leurs professionnels. Nous gagnons tous si la diversité et la participation active des personnes âgées sont encouragées: rendez votre voix et vos décisions obligatoires.

Le travailleur, professionnel, Ils doivent savoir qu’ils exercent une profession digne qui en fait des compagnons dans le voyage final. Un travail professionnel et humain, dans lequel les conditions de travail et les salaires améliorables ne sont pas une excuse pour les abus.

Je veux une société sans peur, sans abus, qui compte sur les personnes âgées, qui les chérit et les honore. Nous leur devons cela en tant que société. Ils sont le fruit de notre histoire et nous inspirent, car ils sont notre héritage.