COVID-19 :

Depuis fin décembre, lorsque le Japon a fermé ses frontières, il a battu les records d’infection et décrété l’état d’urgence., le bruit d’une éventuelle annulation du Jeux Il a augmenté de décibels jusqu’à ce que le Times le rende assourdissant. Le journal britannique, soutenu par une source diffuse du gouvernement japonais, assure que la suspension a déjà été décidée, en échange de l’organisation de l’édition 2032. La nouvelle, publiée dans un média aussi prestigieux, a contraint les deux parties à la mêlée, l’autorité japonaise et l’autorité olympique, à éteindre le feu avec les deux démentis. Premièrement, le Premier ministre, Yoshihide Suga. Puis le CIO. Deux dégagements de hauteur pour arrêter le tremblement de terre provoqué par l’actualité chez les athlètes qui guident ce parcours, presque une vie, à Tokyo.

Il faut se rappeler que les Jeux sont pour de nombreux sports, la majorité, la principale possibilité de briller dans un cycle olympique. Un écart de huit ans, c’est trop pour de nombreuses fédérations, pour la courte carrière des athlètes … Et, dans le cas du sport espagnol, une fin imméritée pour une génération en or: Mireia Belmonte, Saúl Craviotto, Lydia Valentín, Rafa Nadal, Gómez Noya, Alejandro Valverde, Pau Gasol, Raúl Entrerríos, Sandra Sánchez, Laia Palau … La pandémie frappe fort dans le monde au début de 2021, il est normal que le doute envahisse l’opinion publique, et bien plus encore dans un tel événement mondial. Mais les Jeux Olympiques vont avoir lieu, cela clarifie ceux qui sont impliqués, tout comme d’autres compétitions internationales sont en cours. Il faut maintenant trouver la formule, avec l’expérience sportive de ces derniers mois et avec les outils que la science offre déjà: avec des vaccins, avec des tests constants, avec des bulles, avec des restrictions dans la Villa, sans public … C’est sur quoi travaille le CIO. Pour la survie du sport et même pour leur propre survie.