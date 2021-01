COVID-19 :

Note de l’éditeur: Roberto Izurieta est directeur des projets latino-américains à l’Université George Washington. Il a travaillé dans des campagnes politiques dans plusieurs pays d’Amérique latine et en Espagne, et a été conseiller des présidents Alejandro Toledo, du Pérou, Vicente Fox, du Mexique, et Álvaro Colom, du Guatemala. Izurieta est également contributeur à CNN en Español. Les opinions exprimées dans cette chronique sont uniquement celles de l’auteur. Voir plus d’opinions sur cnne.com/opinion

(CNN espagnol) – Alors que le président Donald Trump passe des heures à «pousser» ou «chercher» les votes qu’il n’a pas remportés aux élections, les États-Unis entrent dans leur pire moment de la pandémie de covid-19. La deuxième vague était principalement le résultat des jeunes lors de fêtes pendant l’été boréal. Ce record que le pays vit maintenant est le résultat de nous tous dans plusieurs rassemblements de Thanksgiving, de Noël et du Nouvel An.

Au manque de leadership, en particulier au niveau fédéral, il faut ajouter qu’aux États-Unis, il y a eu un retard important dans le démarrage de l’administration des vaccins. Après avoir découvert, produit et autorisé les vaccins en un temps record, que se passe-t-il si le pays ne corrige pas leur distribution et leur administration? Comment cela affecterait-il la chaîne de production pharmaceutique? Ce serait un échec et un embarras que nous ne pouvons pas nous permettre.

Que nous ne soyons pas en mesure de mieux administrer la vaccination est une très grave erreur de logistique et, à mon avis, dans le concept lui-même. Nous avons rencontré le plus difficile: en plus de développer le vaccin, des traitements et des mesures ont été créés qui ont permis au taux de mortalité de ne pas être plus élevé (bien que les États-Unis aient le plus grand nombre de décès dus au virus au monde), mais nous avons échoué de manière catastrophique dans ce qui était la moins compliquée des étapes précédentes: la distribution et l’administration de vaccins aux citoyens.

Nous sommes au bout du tunnel de cette pandémie et janvier semble être le point le plus délicat du processus. Sans aucun doute, il faut être plus prudent et ne pas baisser la garde dans l’utilisation des masques faciaux, dans la distanciation physique et en limitant les réunions à quelques personnes, en suivant les directives des experts, qui varient selon les Etats et même entre les pays.

Mais au rythme où nous allons et s’il n’y a pas de changements radicaux, le point culminant de cette crise pourrait être encore pire en février et mars. Ils soutiennent que le problème est économique et, sans aucun doute, le manque de ressources des systèmes de santé publics pour l’administration des vaccins. Le simple fait d’embaucher du personnel supplémentaire pour gérer ce processus monumental est un défi presque impossible sans plus de ressources, mais nous constatons également un problème de gestion et de leadership. C’est inacceptable dans cette crise et dans cette urgence.

Avec cette augmentation radicale du nombre d’infections en janvier, je suis sûr que cette semaine et la prochaine nous commencerons à discuter de nouvelles formes de distribution et d’administration des vaccins. Pour être explicite, pensons à l’exemple d’un système d’embarquement d’avion: il y a des priorités d’embarquement (système médical, système de santé, âge, vulnérabilité, besoin, etc.) mais le processus ne doit pas être arrêté en raison de problèmes juridiques, bureaucratiques ou même. logistique.

Ceux qui ont la priorité à bord en premier et les autres suivent, mais le processus doit se dérouler et l’avion doit partir à l’heure. Si l’une des premières priorités est en retard, vous pouvez embarquer à tout moment, mais n’interrompez pas le processus ou l’heure de départ est retardée; sinon, ils doivent monter à bord du prochain avion en gardant leur priorité.

L’Angleterre a adopté la stratégie de reporter la deuxième dose à ceux déjà vaccinés et de donner à la place la première dose à davantage de personnes. La même chose a été discutée aux États-Unis. Cependant, la FDA a déclaré lundi que les deux doses de vaccins contre le coronavirus étaient nécessaires pour qu’il prenne effet.

Nous avons besoin d’un leadership national immédiat pour ne pas aggraver la crise que nous connaîtrons dans les mois à venir. Les autorités sanitaires ont besoin de plus de ressources (heureusement et à contrecœur, le président a approuvé tardivement le nouveau plan de relance économique qui comprend plus de ressources), mais nous devons de toute urgence tirer les leçons des expériences réussies pour avoir une capacité de gestion extraordinaire dans l’administration de la santé. vaccinations

Cela peut inclure la modification du concept de priorités afin que le processus se déroule rapidement et ne s’arrête pas. Plus les gens sont rapidement vaccinés et nous nous entraidons tous en nous protégeant (avec des masques et autres recommandations), plus vite nous sortirons de cette crise de santé publique et de la débâcle économique. Le mieux que nous puissions souhaiter pour 2021 est de bien commencer. Malheureusement, le virus n’attendra pas le 20 janvier.