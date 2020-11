COVID-19 :

Détecter la maladie Covid-19 le plus tôt possible est ce que recherche la science. Dans toutes ses versions. Et le fait que différentes études aient montré que les chiens peuvent le détecter est une étape de plus dans le suivi des cas et éviter l’effondrement des systèmes de santé.

Daniela Leal, vétérinaire accrédité par Barkyn, raconte à Sport and Life comment ils voient ces progrès. “Semblable à ce qu’ils font avec d’autres maladies telles que le diabète ou le cancer, les chiens ont la capacité de reconnaître certaines odeurs chez les personnes infectées par sars-cov2. Les chiens ne reconnaissent pas l’odeur du virus, mais plutôt le odeur que le corps produit lorsqu’il est infecté. Ils ont une sensibilité olfactive aux différentes odeurs qui se manifestent à la suite des changements métaboliques qui se produisent chez les patients et, par conséquent, peuvent être en mesure de détecter les patients atteints de covid-19. Pour que cela soit possible, ils doivent être préalablement formés à reconnaître des odeurs spécifiques », affirment-ils de Barkyn.

Ces derniers jours, plusieurs informations ont été publiées à ce sujet sur comment les chiens sont capables de détecter le coronavirus cinq jours avant le début des symptômes. En fait, la Generalitat de Catalunya a déjà déclaré que cette possibilité est évaluée comme essai pilote en Catalogne (dans Finlande Ils le font depuis septembre dernier) pour former des chiens afin de détecter la maladie, ce qui constitue un outil très utile dans les lieux publics ou les transports, tels que les aéroports, où ils peuvent filtrer jusqu’à 180 personnes par heure.

Est-il vrai que les chiens peuvent détecter Covid?

On pourrait dire oui, oui c’est possible. Les chiens ont la capacité d’identifier les personnes infectées par Covid19 s’ils sont correctement formés pour le faire.

Comme ils le font?

Les chiens bien dressés ont la capacité de reconnaître une odeur différente chez les personnes infectées. En réalité, ils ne reconnaissent pas le virus mais l’infection. Les personnes infectées produisent un parfum spécifique pendant la maladie et, comme nous le savons, les chiens sont capables de reconnaître différentes odeurs en raison de leur sensibilité olfactive. Cependant, je le répète, ils doivent être formés pour le faire.

Quel pourcentage de fiabilité pourraient-ils avoir pour le détecter?

En un Étude de l’Université de Hanovre, ils ont déterminé que les chiens ont réussi jusqu’à 94% à détecter les personnes atteintes de Covid-19.

Pourriez-vous expliquer en quoi consiste la formation de ces chiens pour détecter Covid?

Les chiens sont formés pour reconnaître les odeurs. Le parfum est présenté au chien et à travers le technique de renforcement positif, qui consiste à ajouter un stimulus agréable lorsque le chien exécute un comportement approprié, c’est-à-dire récompenser le chien avec une friandise après avoir obéi à un ordre d’obéissance, il est éduqué pour signaler lorsqu’il repère ce type d’odeur.

Combien de temps dure cette formation?

Cela dépend si le chien est déjà bien formé pour d’autres types de détection de maladies, par exemple. Pour l’étude que nous avons mentionnée, les chiens ont été dressés pendant une semaine.

Pourraient-ils être utilisés dans des lieux publics où passent beaucoup de gens, comme les aéroports ou les gares?

Il est encore trop tôt pour le dire car Nous ne savons pas si les chiens peuvent détecter les personnes infectées dans un contexte réel et s’ils ont également la capacité de le faire dans les lieux publics. En outre, plus d’études sont nécessaires pour comprendre si les chiens peuvent différencier une infection à Covid-19 d’une autre, telle qu’une «grippe simple». La situation est plus complexe qu’il n’y paraît a priori.