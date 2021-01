COVID-19 :

. –– Le 18 décembre, une infirmière des urgences de San Diego a été vaccinée contre le COVID-19. Et une semaine plus tard, il a été testé positif au coronavirus, a rapporté la filiale de CNN KGTV.

Des histoires comme celle-ci deviendront de plus en plus courantes à mesure que des millions d’Américains recevront les vaccins Pfizer / BioNTech et Moderna dans les mois à venir. Au fil du temps, de nombreuses personnes vaccinées seront infectées par le COVID-19.

Au cours des essais cliniques, les vaccins se sont révélés efficaces à 95%. Ce qui signifie que certains des vaccinés étaient également infectés.

Ici, nous expliquons comment et pourquoi.

L’immunité au vaccin Covid-19 ne se déclenche pas tout de suite

Il faut du temps aux vaccins pour développer une immunité. Et les deux contre le coronavirus qui ont été autorisés jusqu’à présent nécessitent deux doses. Qui doit être administré à plusieurs semaines d’intervalle, pour entraîner le système immunitaire du corps. Les personnes peuvent être exposées au COVID-19 juste avant de se faire vacciner, ou juste après. Situations dans lesquelles le corps n’a pas le temps de développer ses défenses.

Les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) affirment que la construction de l’immunité «prend généralement quelques semaines».

«Cela signifie qu’il est possible qu’une personne attrape le virus qui cause le COVID-19 juste avant ou juste après la vaccination. Et encore malade », a déclaré le CDC.

Le taux d’efficacité de 95% des vaccins COVID-19 suppose également un certain temps d’attente intégré. Moderna a mesuré l’efficacité de son vaccin 14 jours après la deuxième dose, tandis que Pfizer l’a mesuré sept jours après la deuxième dose.

Les vaccins peuvent ne pas offrir une protection parfaite

Aucun vaccin n’est efficace à 100%. En outre, les fabricants de vaccins contre les coronavirus évaluent toujours si leurs produits protègent contre toutes les infections ou seulement celles qui provoquent des symptômes.

Le CDC estime que 40% des infections au COVID-19 ne provoquent aucun symptôme. De plus, les essais cliniques Moderna et Pfizer / BioNTech ont uniquement évalué si les vaccins prévenaient les infections symptomatiques.

Moderna a déclaré en décembre qu’elle avait soumis des données à la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis montrant que son vaccin prévenait 2/3 de toutes les infections, y compris les infections asymptomatiques. Pour l’instant, le CDC recommande que les gens ne supposent pas qu’ils sont complètement immunisés contre l’infection après avoir été vaccinés.

Dans l’ensemble, les deux vaccins ont fourni une protection d’environ 95% dans les essais cliniques. Ainsi, un petit nombre de personnes pourraient encore l’attraper après deux doses. Dans une utilisation plus large, ce taux d’efficacité peut diminuer. Précisément, comme les personnes ayant différents niveaux de réponse du système immunitaire sont vaccinées puis partent dans le monde.

Ce n’est pas que le vaccin vous donne le covid-19

Les vaccins actuels contre le covid-19 ne peuvent infecter personne avec le virus. Ils ne le contiennent pas.

Au lieu de cela, ils transportent une petite étendue de matériel génétique connu sous le nom d’ARN messager ou ARNm. Il demande aux cellules du corps de fabriquer un petit morceau de matériau qui ressemble à une partie du virus. Cette pièce, à son tour, est reconnue par le système immunitaire comme un envahisseur étranger. Par conséquent, des anticorps et des cellules immunitaires commencent à être produits qui peuvent reconnaître et neutraliser le virus si la personne vaccinée est infectée.

«Aucun des vaccins COVID-19 homologués et recommandés, ni ceux actuellement en cours de développement aux États-Unis, ne contiennent le virus vivant qui cause le COVID-19. Cela signifie qu’un vaccin COVID-19 ne peut pas vous rendre malade », a noté le CDC.

L’immunité au vaccin Covid-19 peut diminuer avec le temps

Personne ne sait combien de temps les vaccins actuels protégeront les gens de l’infection.

Le nouveau coronavirus n’existe que depuis environ un an. Et les phases finales des essais de vaccins ont été conclues il y a seulement quelques semaines. Pfizer et Moderna ont suivi les volontaires pendant au moins deux mois après leur deuxième dose.

La protection fournie par les vaccins peut s’estomper avec le temps, et certains nécessitent une injection de rappel des années plus tard. Par exemple, le CDC recommande que les adultes reçoivent une injection de rappel contre le tétanos tous les 10 ans. Lors d’épidémies de rougeole ou d’oreillons, le CDC indique que certaines personnes «peuvent être invitées» à recevoir une dose supplémentaire de vaccin ROR pour une protection supplémentaire.

Il est également possible que le nouveau coronavirus mute d’une manière qui rend les vaccins moins efficaces. Les souches du virus de la grippe sont en constante mutation. Et c’est l’une des raisons pour lesquelles les gens ont besoin de nouveaux vaccins contre la grippe chaque année.

Désormais, les médecins espèrent que le coronavirus ne mute pas comme le fait la grippe. Cependant, si cela se produit, la technologie utilisée pour fabriquer les nouveaux vaccins covid-19 a été conçue pour être facilement adaptée. La mise à jour des vaccins Moderna et Pfizer devrait prendre beaucoup moins de temps que la création de nouveaux vaccins contre la grippe.

D’autres peuvent ne pas être à l’abri de vous

Les responsables de la santé, à partir du Dr Anthony Fauci, avertissent les gens que personne ne peut arrêter de porter des masques ou ignorer la distanciation sociale simplement parce qu’ils ont reçu le vaccin.

En effet, même les personnes immunisées contre le virus peuvent être exposées et le transmettre à d’autres personnes. Covid-19 pousse dans le nez, a déclaré Fauci, directeur de l’Institut national des allergies et des maladies infectieuses.

“Quelqu’un peut être vacciné, mais être toujours un porteur asymptomatique”, a averti le Dr Leana Wen, analyste médical CNN et médecin urgentiste. «Ils peuvent ne pas présenter de symptômes, mais ils ont le virus dans leur voie nasale. Donc, s’ils parlent, respirent, éternuent, etc., ils peuvent toujours le transmettre à d’autres personnes », a-t-il déclaré.

En raison de ces questions sans réponse, le CDC note que les personnes vaccinées devraient encore utiliser «tous les outils disponibles» pour arrêter la pandémie. Parmi eux, l’utilisation d’un masque et se tenir à au moins 2 mètres des autres.

Elizabeth Cohen et Faye Chiu, toutes deux de CNN, ont contribué à ce rapport.