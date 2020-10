COVID-19 :

Le gouverneur Gavin Newsom a annoncé vendredi l’ouverture d’un nouveau laboratoire en Californie qui augmentera la capacité de test COVID-19 de l’État, réduira le temps d’exécution des tests et créera des centaines de nouveaux emplois.

Le laboratoire de 25 millions de dollars, construit en collaboration avec la grande société de diagnostic PerkinElmer, commencera à traiter les tests à partir de novembre et travaillera pour atteindre sa pleine capacité de 150 000 tests d’ici mars 2021. Le laboratoire a été construit à l’avance. prévu, ont indiqué les autorités.

La capacité de test supplémentaire permettra à la Californie de mieux servir les écoles, les prestataires de soins de santé et les communautés difficiles à atteindre, telles que les travailleurs essentiels, ceux des communautés rassemblées et les communautés de couleur, qui ont une plus grande risque de contracter le COVID-19. La capacité supplémentaire survient au moment où la saison de la grippe avance et le besoin de tests devrait augmenter dans tout l’État car les symptômes du COVID-19 et de la grippe sont similaires.

Aujourd’hui, CA a ouvert notre nouveau laboratoire de test d’état optimisé par PerkinElmer. Lorsqu’il fonctionnera à pleine capacité dans les mois à venir, il:

📈 Doublez notre moyenne de test quotidien

📉 Réduisez considérablement les coûts de test

⏲️ Garantie des résultats 24-48 heures

🧑🏿‍⚕️Créez des centaines de nouveaux emplois CA # CaliforniaForAll pic.twitter.com/V4k3SnQJsT – Bureau du gouverneur de Californie (@CAgovernor) 30 octobre 2020

«Au début de cette pandémie, notre capacité à dépister les Californiens pour le COVID-19 et à obtenir des résultats rapidement a été entravée par les défis de la chaîne d’approvisionnement et les laboratoires débordés, nous avons donc construit notre propre chaîne d’approvisionnement et notre propre laboratoire avec PerkinElmer », a déclaré le gouverneur Newsom. “Ce nouveau laboratoire permettra à la Californie de s’assurer que sa capacité de test est opportune, équitable et rentable, juste au moment où les Californiens en ont le plus besoin.”

Le laboratoire a déjà créé 300 nouveaux emplois en Californie, selon les autorités. Lorsque le laboratoire fonctionnera à pleine capacité, il emploiera 700 personnes, l’accent étant mis sur l’embauche en Californie.

PerkinElmer est contractuellement tenu par son contrat de fournir les résultats des tests dans un délai de 24 à 48 heures. Ce calendrier est essentiel pour s’adapter à la propagation du COVID-19 car il permet la recherche des contacts, la mise en quarantaine et l’isolement en temps opportun.

Dans le cadre du contrat avec PerkinElmer, l’État utilisera des tests de diagnostic par réaction en chaîne par polymérase (PCR), qui sont considérés comme l’étalon-or des tests. L’État continue d’évaluer les progrès de la nouvelle technologie dans les essais, de sorte que le contrat comprend des dispositions qui permettent à l’entrepreneur d’adopter une nouvelle technologie à un prix inférieur. En outre, l’État prévoit de tirer parti de plusieurs technologies ou modalités avec plusieurs laboratoires partenaires pour nous assurer de diversifier nos capacités de test.

Le coût par test serait de 30,78 $ à 150 000 tests par jour. Bien qu’il ne s’agisse pas d’une comparaison précise, Medicare et Medicaid remboursent environ 100 USD par test, tandis que le coût moyen d’un test COVID-19 varie de 150 USD à 200 USD par test. Pour soutenir ce contrat au moindre coût pour les contribuables, l’État conclura un contrat de services de facturation à des tiers pour récupérer les coûts auprès des compagnies d’assurance maladie ou d’autres payeurs.

En outre, la Californie a travaillé avec Color, une société de technologie de la santé basée à Burlingame, pour créer une interface utilisateur facile à utiliser pour son programme de test étendu.