COVID-19 :

LONDRES, Angleterre – La deuxième phase des tests cliniques du vaccin COVID-19 développé par l’Université anglaise d’Oxford montre qu’il est sans danger chez les personnes âgées en bonne santé et déclenche une réponse immunitaire, a rapporté jeudi la revue médicale The Lancet.

En collaboration avec la société pharmaceutique AstraZeneca et d’autres organisations, les chercheurs ont testé la préparation, appelée ChAdOx1 nCoV-19, dans une expérience avec 560 adultes en bonne santé, dont 240 sur 70 ans, dans le but d’observer son impact sur le système immunitaire. et les effets secondaires possibles.

Les «résultats préliminaires prometteurs» indiquent que ce vaccin contre le SRAS-CoV-2 offre «des résultats d’innocuité et d’immunogénicité similaires chez les adultes plus âgés en bonne santé que chez ceux âgés de 18 à 55 ans».

Selon “The Lancet”, la phase 2 permet de conclure que l’antidote provoque “peu d’effets secondaires” et “induit une réponse immunitaire dans les deux parties du système immunitaire dans toutes les tranches d’âge avec à la fois une dose faible et standard”.

Selon l’étude, le vaccin britannique génère une réponse des lymphocytes T (capable de trouver et d’attaquer les cellules infectées par le virus) 14 jours après la première dose, et une réponse anticorps 28 jours après la dose de rappel (qui attaquerait le virus lors de sa circulation dans le sang ou le système lymphatique).

Les auteurs notent que la phase 3 des essais cliniques, qui est en cours, devrait confirmer ces résultats et déterminer «dans quelle mesure le vaccin est efficace pour protéger contre l’infection par le SRAS-CoV-2» dans un groupe plus large et hétérogène. de personnes, qui comprend les personnes âgées ayant des pathologies antérieures.

Juliana Monsalve a l’information.

Dans l’étude publiée ce jeudi, qui ne mesure pas l’efficacité du vaccin pour se protéger du virus, 560 adultes (160 entre 18 et 55 ans; 160 entre 56 et 59 ans et 240 sur 70) en bonne santé ont reçu le Le vaccin Oxford est bien un antidote de contrôle.

Les volontaires de plus de 55 ans ont été divisés en deux groupes et ont reçu une dose unique du vaccin ou deux sur une période de 28 jours.

Tous ont été observés dès le début pour détecter les effets indésirables ainsi que la réponse immunitaire.

Les auteurs notent que les effets secondaires de ChAdOx1 nCoV-19 étaient «légers» (tels que douleur d’injection, fatigue, maux de tête, fièvre ou douleurs musculaires) bien que plus fréquents qu’avec le vaccin témoin.

13 cas de gravité ont été détectés dans les six mois suivant la première dose mais ils ne sont pas considérés comme liés aux vaccins.

Les chercheurs expliquent que les effets secondaires étaient encore moins fréquents chez les adultes plus âgés que les jeunes adultes et que la réponse immunitaire était «similaire» dans tous les groupes d’âge après la dose de rappel.

Le vaccin a induit des anticorps contre la protéine de pointe du coronavirus 28 jours après une première dose faible ou standard dans tous les groupes d’âge. Après la vaccination de rappel, le taux d’anticorps a augmenté 56 jours après le début de l’expérience, et la même chose s’est produite avec les anticorps neutralisants 42 jours plus tard.

Pour sa part, la réponse des lymphocytes T contre la protéine de pointe du coronavirus a culminé quatorze jours après la première inoculation, quel que soit l’âge ou la dose.

La chercheuse Sarah Gilbert a déclaré que cette étude «répond à certaines des questions» soulevées par l’Organisation mondiale de la santé (OMS) sur la nécessité de vaccins contre les covidus pour protéger les personnes âgées.

Cependant, souligne-t-il, d’autres «questions sur l’efficacité et la durée de la protection» restent à résoudre et le vaccin devrait également être testé chez les personnes âgées atteintes de pathologies pour s’assurer qu’il protège ceux qui sont plus à risque de tomber gravement malades.

Les auteurs ont reconnu que leur expérience «a des limites», par exemple que les personnes les plus âgées avaient en moyenne 73 ou 74 ans et étaient en bonne santé, ce qui ne reflète pas la situation dans les maisons de retraite.

En outre, ont-ils ajouté, la majorité des volontaires de tout âge étaient blancs et non-fumeurs, donc dans la troisième phase des essais cliniques, les tests seront étendus à des personnes de différents milieux.