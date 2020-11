COVID-19 :

Le président du PP, Pablo Casado, a souligné ce mardi à ses barons sa vocation de centralité. Dans son discours devant le Comité exécutif national du parti, Casado les a exhortés à «mener le retour au centre de la politique espagnole». “Modération et centre politique sont les deux éléments clés sur lesquels notre alternative doit piloter”, a-t-il réitéré. Dans ce contexte, Casado a placé le PP en opposition au «bloc de rupture» en Espagne.

Casado a considéré que “le vrai différend n’est pas entre la droite et la gauche, mais entre les radicaux et les centristes” et a souligné que “être centriste, c’est dire oui au libéralisme réformiste contre le populisme anti-libéral. Etre centriste c’est défendre le patriotisme constitutionnel contre l’anti-pluralisme, être centriste c’est défendre l’Espagne ouverte contre l’identité, soit pour sa rupture, soit pour son involution.

Ainsi, il a insisté sur le fait que l’espace électoral de son parti est «l’hégémonie de l’immense espace du centre réformiste espagnol» et a proposé «de réaliser le regroupement de tous les constitutionnalistes». Même des sociaux-démocrates «déçus» de Pedro Sánchez. «Nous n’avons pas à changer de pays, nous devons changer de gouvernement. Nous aimons ce pays », a-t-il souligné.

“Président en fuite”

Le leader “populaire” a accusé Pedro Sánchez d’avoir “laissé tranquille” les présidents régionaux dans la deuxième vague. “Ils montrent leurs visages pendant que le capitaine du navire le laisse à la dérive”, a-t-il illustré.

Casado a reproché au socialiste de vouloir «rester dans l’exception constitutionnelle». “C’est un président en fuite, absent, qui croit pouvoir sauter tous les feux rouges de nos institutions”, a-t-il rendu laid.

De même, il a considéré que les budgets conçus par le gouvernement social-communiste sont des «comptes suicidaires pour l’avenir de l’Espagne». «Cela met plus d’essence dans la récession. Le gaspillage, le déficit, le chômage et tout cela fait grimper les impôts. Tout le contraire de ce que font les autres pays », a-t-il souligné.

“Nous ne cesserons d’exiger toute la vérité du gouvernement qui récolte le pire nombre mondial d’infections et de décès par population relative, et nous continuerons de lui demander d’assumer sa responsabilité d’incompétence, de manque de prévoyance et maintenant de lâcheté pour faire face à la deuxième vague”, a-t-il averti. .

Casado a également avancé que, avant Noël, il présentera plusieurs propositions, dont une loi de concorde et un projet de loi pour un cadre juridique contre les pandémies. Il a également l’intention de participer à diverses réunions avec la société civile.