COVID-19 :

La deuxième vague de coronavirus frappe les maisons de retraite avec virulence, une situation dramatique qui remet en cause le rôle du vice-président social du gouvernement, Pablo Iglesias, qui était déjà en retard au premier choc du Covid dans ces centres. Depuis mars, plus de 21 000 personnes âgées sont décédés dans des maisons de retraite avec des symptômes de cette maladie.

Comme l’a dénoncé mercredi Médecins Sans Frontières sur les réseaux sociaux, «la mortalité de nos personnes âgées rebondit fortement». De cette manière, l’ONG avertit que «dans la dernière semaine d’octobre, 336 personnes âgées sont décédées dans des résidences, 50% du total des décédés (790) », d’après les données officielles du ministère de la Santé.

Médecins sans frontières soutient que 30 octobre, 8100 personnes âgées étaient infectées dans les résidences (2500 de plus que 7 jours avant). «Cela représente une augmentation de 45% pour seulement 7 jours (sans compter les cas de Madrid et de Murcie, qui ne rapportent que les personnes âgées décédées physiquement en résidence)», souligne-t-il.

Pour cette raison, l’ONG souligne que “nous ne pouvons pas permettre que ce qui est arrivé à nos aînés lors de la première vague de Covid-19 en Espagne se répète”. «Nous devons être prêts à réduire leurs souffrances et à arrêter la mortalité actuelle», insiste-t-il.

➡️ La mortalité de nos aînés rebondit fortement. Au cours de la dernière semaine d’octobre, 336 personnes âgées sont décédées dans des résidences, 50% du total des décédés (790). – Médecins sans frontières (@MSF_Espana) 4 novembre 2020

Parmi les démarches possibles à suivre, et compte tenu de la passivité du vice-président social du gouvernement, Médecins sans frontières soulève la nécessité de «Une attention particulière à la prévention et contrôle des infections, ainsi que dans différents éléments de soins dignes tels que: les adieux, les soins professionnels de confort et les visites ou contacts avec les proches. Cependant, il souligne que “les mesures de sécurité face à la pandémie ne doivent pas impliquer un isolement excessif de ses habitants: nous devons essayer de préserver leurs routines de mobilité et de coexistence”.

En outre, il préconise que «les entreprises ou entités qui gèrent des résidences en Espagne mettent en œuvre plans d’urgence efficacement, en renforçant également son personnel, en identifiant et en formant une personne de référence en hygiène et contrôle des infections dans chaque centre ».

Visite de Robles

Le diagnostic extrêmement inquiétant posé par Médecins Sans Frontières se poursuit sans réponse convaincante de la part du gouvernement en matière de droits sociaux. Alors que Pablo Iglesias n’a pas encore visité une maison de retraite touchée par le virus, au contraire, le ministre de la Défense, Margaret Robles, Oui, il s’est rendu mardi soir au Centre municipal pour personnes âgées “ El Almendro ”, dans le district de Vicálvaro (Madrid), pour suivre de près les travaux de désinfection effectués par l’Unité militaire d’urgence (UME) comme dans le cadre de l’opération «Mission Baluarte».

Depuis le début de cette opération le 30 septembre, les forces armées ont effectué un total de 326 interventions de désinfection, dont 281 ont été effectuées dans la Communauté de Madrid et le reste dans différentes parties du territoire espagnol. Au total, le nombre de résidences désinfectées à ce jour s’élève à 22, auxquels il faut ajouter les 26 actions menées dans les centres où sont réalisés des tests antigéniques.

Il ne rencontre pas l’employeur

Au cours des sept mois de pandémie qui se sont écoulés, le ministre des Droits sociaux et de l’Agenda 2030, Pablo Iglesias, ne s’est pas assis avec les représentants des maisons de retraite médicalisées malgré le fait que ce groupe prétend pouvoir le voir.

En fait, le député du groupe parlementaire Vox Reyes Romero a demandé au gouvernement au Congrès les raisons pour lesquelles le deuxième vice-président “a refusé de rencontrer les employeurs des maisons de retraite à chaque fois qu’il a essayé de le contacter”

Et la réponse de l’exécutif social-communiste déclarait que Pablo Iglesias avait délégué de tels contacts aux résidences de l’Imserso, organisme dépendant de son département, et au secrétaire d’État aux droits sociaux, Ignacio Alvarez.

Rappelons que lors de la première vague, l’employeur de la maison de retraite a tenté de contacter jusqu’à cinq fois le vice-président social pour lui faire part des préoccupations du secteur. Et tous ont été ignorés, selon des sources du Cercle d’attention aux personnes (CEAP), l’organe d’État de l’agence la plus importante d’Espagne en termes de lieux et de représentativité. Cette entité regroupe des collaborateurs au service de plus de 370 000 personnes, tant en résidence que dans les services de soins à domicile et de téléassistance.

Plus précisément, le 27 janvier, le 3 février, le 20 mars, le 24 mars, le 30 mars et le 5 mai, l’employeur susmentionné a officiellement demandé à rencontrer le ministre des Droits sociaux pour faire face à la situation donnant dans les maisons de retraite, mais il n’y a jamais eu de rencontre avec Iglesias pour remédier aux carences.