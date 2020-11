COVID-19 :

Avec lui coronavirus licencié à nouveau, le vice-président social, Pablo Iglesias, ne s’occupe toujours pas du groupe le plus vulnérable de la crise, les personnes âgées. Iglesias, qui a pris le 19 mars le commandement des services sociaux dans la gestion du Covid, a évité les rencontres avec les patrons des résidences depuis le déclenchement de la pandémie. Également au milieu de la deuxième vague.

Malgré les demandes insistantes d’une rencontre directe, le dirigeant de Podemos, selon des sources du secteur, relègue ce rôle à son numéro 2, le secrétaire d’État aux Droits sociaux, Nacho Alvarez.

Fin août, alors que les infections sont déjà en augmentation inquiétante, la vice-présidence d’Iglesias a convoqué une réunion du groupe de travail pour aborder la situation dans les maisons de retraite. Paradoxalement, aucun représentant des centres n’a été cité, qui avait prétendu y participer car ce sont eux qui sont intimement conscients de la situation réelle de la pandémie et des difficultés du nouveau scénario. Iglesias n’y était pas non plus.

Le leader de podemita n’a même pas écouté les résidences aux moments les plus critiques, lors de l’explosion de la pandémie. Comme l’a révélé OKDIARIO, jusqu’à cinq fois l’employeur a tenté de contacter Iglesias pour lui faire part des préoccupations du secteur, sans succès. Ces réunions visaient, par exemple, à coordonner d’urgence les protocoles dans les mois les plus critiques ou à transférer un plan défini de désescalade. Il a également été demandé que le personnel reçoive une attention prioritaire en termes de fourniture de matériel ou que les tests diagnostiques soient étendus à tous les utilisateurs et professionnels. Questions de base pour faire face à une pandémie qui se propageait hors de contrôle. Iglesias n’a pas non plus accepté un premier contact avec le secteur, un nouveau venu au pouvoir.

Maintenant, déjà plongé dans la deuxième vague et avec des infections à nouveau en hausse, la situation se répète. Comme ce journal l’a récemment révélé, sur la base des informations des registres d’état civil espagnols (MoMo), jusqu’à 36 505 personnes décédées jusqu’en août de Covid étaient des personnes à charge reconnues ou avaient demandé l’accès à cette catégorie et à son aide. Ce nombre de morts représente exactement 66,6% de tous les décès dus aux coronavirus à cette date (54 808 personnes).

Un indicateur de la situation critique du groupe qui a été le plus durement touché par le virus.

Plan minimal

Le protocole élaboré par Iglesias pour les résidences, Cadre commun pour l’application du «Plan d’intervention précoce dans un scénario de contrôle de la pandémie COVID-19» dans le domaine des centres sociaux résidentiels, a été formulé pour un “Scénario de contrôle de la pandémie” dans la «nouvelle normalité».

Le dossier admet que “l’épidémie a eu un impact particulièrement grave sur ces centres, dans lesquels il y a des contacts étroits entre des personnes très vulnérables”, bien que sa solution se limite à décrire des mesures génériques pour “prendre des mesures extrêmes de prévention, de détection et l’action contre le virus.

L’importance de “la coopération institutionnelle, de l’échange d’informations et de la concertation d’actions respectant les compétences des différentes administrations” est également soulignée.

«Le ministère des Droits sociaux et l’Agenda 2030 maintiennent contact rapproché avec les organisations professionnelles du secteur, les représentants de leurs travailleurs et les organisations sociales du secteur », assure-t-il.

Le dernier plan présenté par le ministère de la Santé se limite à présenter un tableau des niveaux de risque et les mesures correspondantes qui, dans le cas des centres sociaux de santé, se limitent à limiter les sorties des résidents ou les visites. Dans le cas des centres de jour, la suspension de l’activité n’est proposée que dans un scénario de risque extrême.

Évitant les responsabilités, l’exécutif délègue toute pression aux communautés autonomes, dont chacune, dit-il, «doit surveiller avec une attention particulière les indicateurs de leurs territoires dans des environnements de vulnérabilité particulière tels que la santé sociale et renforcer les capacités de réponse dans le zone touchée, y compris les protocoles de surveillance et de soins dans ces zones.