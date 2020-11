COVID-19 :

Le Vice-président des droits sociaux et de l’Agenda 2030, Pablo Iglesias, a acheté 2000 tests de coronavirus en dehors du système national de santé pour lui et son équipe ministérielle. Comme l’a révélé OKDIARIO, le ministère dirigé par le dirigeant de Podemos a sélectionné l’entreprise à la main Abbot Rapid Diagnostic Healtcare SL un contrat inférieur à 10 890 euros pour assurer des tests Covid-19 plus rapides.

Ceci est indiqué dans la plate-forme des marchés publics. Le 13 octobre 2020, la sous-direction générale du bureau du budget et de la gestion économique de la vice-présidence de Pablo Iglesias a conclu un accord pour obtenir ces tests antigéniques qui sont désormais rendus publics sur le web. Ils n’ont sollicité que l’offre d’une entreprise et ont signé la commande. La durée d’exécution de ce contrat est un mois, Par conséquent, les tests arriveront expressément aux bureaux ministériels.

L’objet du contrat mineur est: «Fourniture de deux mille unités de détection des antigènes du coronavirus SRAS-COV-2 pour le service médical du bâtiment situé au Paseo del Prado, 18-20 à Madrid ». C’est la propriété qui abrite les ministères de Santé (Salvador Illa), consommation (Alberto Garzón) et droits sociaux (Pablo Iglesias).

Des sources officielles consultées par OKDIARIO indiquent que ce “Service médical” situé dans ce bâtiment gouvernemental Il n’est pas attribué à la santé publique de Madrid. C’est un dispositif spécial pour les fonctionnaires et les hauts fonctionnaires. Récemment, l’équipe de Pablo Iglesias a également doté ce département d’un «service de enlèvement de déchet provient du travail qui, en raison de Covid-19, est originaire de ce cabinet médical »par 18 029 euros (TVA comprise), un «défibrillateur biphasique »de 1 573 euros et un«tendeur” de 1 869 euros, le tout via la formule des petits contrats.

Contrat signé par le ministère de Pablo Iglesias. (Cliquez pour agrandir)

Un détail particulièrement frappant est que nous pouvons enfin il accepte les tests antigéniques. Bien qu’au début, il ait critiqué le gouvernement autonome d’Isabel Díaz Ayuso pour avoir substitué les tests PCR à ce système beaucoup plus rapide, ils rejoignent maintenant le train en marche de cette avancée lorsqu’il s’agit de détecter la maladie à coronavirus.

En dehors d’INGESA

En revanche, un autre extrême surprenant de ce petit contrat est que le ministère de la Santé a annoncé ce mercredi que, à travers le Institut national de gestion de la santé (INGESA), a attribué par l’accord-cadre plusieurs lots de acquisition du matériel sanitaire, entre autres, des tests de coronavirus, pour faire face à la pandémie. Au lieu d’utiliser ces tests de diagnostic, Pablo Iglesias a cherché un moyen de faire passer 2000 tests différents et spécifiques pour le personnel de sa vice-présidence, située au Paseo del Prado, 18 ans, où se trouve son bureau. Le leader violet assure un test rapide sans quitter son bloc.

De son côté, le ministère de la Santé a détaillé dans un communiqué de presse qu’il avait promu l’achat de matériel sanitaire basé sur un accord-cadre approuvé le 4 août. Cependant, le vice-président des droits sociaux sauter ce contrat macro et attribue un contrat de test à une entreprise différente sur les 52 qui figurent sur la liste Santé.

Le département de Salvador Illa a déclaré que l’accord-cadre fait partie de l’ensemble des actions que le ministère de la Santé déploie pour faire face à la crise du coronavirus avec «agilité». Il a promis que cela accélérerait “ l’accès aux approvisionnements via le plus grand achats centralisés que l’administration espagnole a traité tout au long de son histoire ». L’objectif était, selon le ministère, «d’éviter que les communautés autonomes, les zones sanitaires de Ceuta et Melilla, INGESA et les ministères de la Défense et de l’Intérieur n’aient à lancer des appels d’offres à chaque fois qu’ils ont besoin d’un approvisionnement». Le montant économique total de l’acquisition réalisée a été 2 578 739 505 euros (TVA et extension incluses) pour près de 3,7 milliards d’unités de produits.

D’après INGESA, on estime que d’ici 10 jours, il sera possible de faire appel à ces entreprises grâce à procédure d’urgence inclus dans l’arrêté royal du 12 mars et la loi sur les contrats du secteur public. “Cette procédure est la seule option possible pour obtenir dans un court laps de temps, par le système national de santé, le matériel nécessaire pour faire face à toute éventualité qui pourrait survenir dans les mois à venir en relation avec Covid-19” , ont-ils recueilli dans leur communiqué de presse.