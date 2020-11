COVID-19 :

Le deuxième vice-président du gouvernement, Pablo Iglesias, a pris du temps pour enregistrer son talk-show au milieu de la deuxième vague de la pandémie de coronavirus et quand décès dans les résidences des anciens, où il est l’autorité compétente, ils n’ont pas cessé. Le leader également de Podemos a publié ce dimanche une rencontre avec le journaliste et écrivain Olga Rodriguez et assure que “cet entretien a été enregistré conformément à toutes les normes de sécurité contre Covid-19.”

Malgré la gestion d’un ministère avec plusieurs fronts ouverts clés Pendant la pandémie, Pablo Iglesias a réservé une bonne partie de la journée à ses occupations à la tête de ce programme. Dans l’émission, le dirigeant de Podemos porte un masque, ce qui confirme qu’il a été enregistré pendant la pandémie.

«Je commence toujours ces entretiens en posant des questions sur l’enfance, mais maintenant que nous sommes dans un monde dystopique où la pandémie a tout bouleversé, les premiers mots que je veux vous demander sont un reflet de cet étrange 2020. En quoi ce 2020 vous a-t-il changé? Comment conditionne-t-il ce que vous faites, ce que vous dites, ce que vous êtes? », Demande le vice-président. Après ce constat, Iglesias ne mentionne pas la crise sanitaire ouverte en Espagne.

Le programme a été publié sur la chaîne YouTube de Podemos, où après 24 heures de publication, il a à peine récolté 10 000 vues. Avec son interviewé, Pablo Iglesias questionne le journalisme actuel et montre ses inquiétudes sur la situation aux États-Unis États, Israël, Liban, Syrie, Égypte, Hongrie, Irak ou des pays où il y a des guerres. Mais rien sur l’Espagne.

La deuxième vague de coronavirus frappe avec virulence spéciale maisons de retraite médicalisées, une situation dramatique qui remet en cause le rôle du vice-président Pablo Iglesias, qui était déjà en retard pour le premier choc de Covid-19 dans ces centres. Depuis mars, plus de 21 000 personnes âgées sont décédés dans des résidences présentant des symptômes de cette maladie. Comme signalé Médecins sans frontières “La mortalité de nos personnes âgées rebondit fortement.” L’ONG avertit que «la dernière semaine d’octobre, 336 personnes âgées sont décédées dans des résidences, 50% du total des décédés (790) », d’après les données officielles du ministère de la Santé.

Moment de l’interview de Pablo Iglesias avec Olga Rodríguez.

Médecins sans frontières dénonce que 30 octobre, 8100 personnes âgées étaient infectées dans les résidences (2500 de plus que 7 jours avant). “Cela représente une augmentation de 45% pour seulement 7 jours (sans compter les cas de Madrid et Murcie, qui ne rapportent que les personnes âgées décédées physiquement dans les maisons de retraite médicalisées)”, soulignent-ils.

Sans marcher sur une résidence

En ce sens, l’une des grandes critiques qu’il a reçues est que Pablo Iglesias n’a encore visité aucune maison de retraite touchée par le virus. Au lieu de cela, le ministre de la Défense, Margaret RoblesOui, il s’est récemment rendu au centre municipal pour personnes âgées «El Almendro», dans le district de Vicálvaro (Madrid), pour suivre de près les travaux de désinfection de l’UME dans le cadre de l’opération «Misión Baluarte».

Le 30 octobre, il y avait 8 100 personnes âgées infectées dans les résidences (2 500 de plus que 7 jours auparavant). Cela représente une augmentation de 45% pour seulement 7 jours (sans compter les cas de Madrid et Murcie, qui ne rapportent que les personnes âgées décédées physiquement dans les maisons de retraite médicalisées). – Médecins sans frontières (@MSF_Espana) 4 novembre 2020

Depuis le début de cette opération en septembre, les forces armées ont réalisé un total de 326 désinfections, dont 281 dans la Communauté de Madrid.

«Non» aux réunions

Bien que Pablo Iglesias soit apparu comme l’unique commandement dans les résidences, le travail du leader violet pour résoudre le drame du coronavirus dans ces centres a été flou. Au cours des sept mois de la pandémie, le chef de Podemos ne s’est pas assis avec les représentants des maisons de retraite médicalisées malgré le fait que ce groupe prétend pouvoir le voir.

En fait, le député du groupe parlementaire de Vox Reyes Romero il a demandé au gouvernement au Congrès les raisons pour lesquelles le deuxième vice-président “a refusé de rencontrer les employeurs des maisons de retraite à chaque fois qu’il a essayé de le contacter.” Et la réponse de l’exécutif a indiqué que Pablo Iglesias avait délégué une telle contacts avec les résidences de l’Imserso, organisme dépendant de son département, et avec le secrétaire d’État aux droits sociaux, Ignacio Alvarez.

Lors de la première vague, les employeurs des foyers de soins ont tenté de contacter le vice-président jusqu’à cinq fois pour lui faire part de leurs préoccupations. Et tous ont été ignorés, selon le Business Circle for Attention to People (CEAP), l’organe d’État de l’agence la plus importante d’Espagne en termes de lieux et de représentativité.

Plus précisément, le 27 janvier, le 3 février, le 20 mars, le 24 mars, le 30 mars et le 5 mai, l’employeur a officiellement demandé à rencontrer le ministre des Droits sociaux, mais il n’y a jamais eu de rencontre avec le vice-président pour remédier aux carences. Dans la seconde vague, Pablo Iglesias plonge dans cet abandon des fonctions tout en faisant la promotion de son émission-débat.