COVID-19 :

La deuxième vice-présidence du gouvernement, en charge des droits sociaux et de l’agenda 2030 et entre les mains de Pablo IglesiasIl n’envisage pas de mener d’autres enquêtes sur ce qui s’est passé dans les maisons de retraite en 2020. Ces centres, qui ont accumulé des milliers de décès tout au long de l’année, ont été les plus touchés par la pandémie. L’épicentre de la mortalité de Covid. Mais le département de Pablo Iglesias a réglé ce qui s’est passé dans les résidences avec un rapport qui analyse les causes du désastre et dans lequel on rappelle que tout est responsable (caractéristiques du virus, des détenus, des travailleurs ou du «système») . Il va même jusqu’à suggérer que les «problèmes d’audition» des détenus les ont empêchés de comprendre les conseils d’autoprotection. Tout a influencé, selon le rapport, sauf une chose: le ministère des Églises lui-même.

Le “ seul commandement ” des résidences, que Pablo Iglesias lui-même a assumé lors de la première vague de la pandémie se mettre à l’avant-garde de la gestion gouvernementale, suppose qu’il n’a eu aucune responsabilité dans ce qui s’est passé dans les centres pour personnes âgées. Cela est révélé dans le rapport présenté par Iglesias il y a des semaines et qui est passé relativement inaperçu. Au début, on veillait à ce que le document soit constamment mis à jour, mais de la part de l’association des employeurs des maisons de retraite médicalisées, qui a demandé à Pablo Iglesias une audition pendant des mois, ils ont exclu qu’il y ait des nouvelles dans le futur: «On nous a dit que ce qui est contenu dans ce document suffit et il n’est pas prévu d’introduire des changements », préviennent les sources d’OKDIARIO du secteur qui ont été en contact avec la Vice-présidence des Eglises.

De cette manière, Iglesias abandonne ce qui s’est passé dans leRapport du groupe de travail Covid-19 et résidences», Qui a été coordonné par le Secrétariat d’État aux droits sociaux du ministère des Droits sociaux et de l’Agenda 2030, et a eu des représentants d’autres départements tels que les Finances; Inclusion, sécurité sociale et migrations; Politique territoriale et fonction publique; Travail et économie sociale; Éducation et formation professionnelle. Il a également bénéficié de la collaboration d’une organisation d’employeurs telle que CEOE ou CEPYME et avec la participation des principaux syndicats.

La «tempête parfaite» d’Iglesias

Les conclusions sont surprenantes: l’impact fatal de Covid sur les résidences a été produit par toutes sortes de facteurs, parmi lesquels il n’y en a pas de nature politique. La gestion des églises en 2020 sort impeccable, puisque le groupe de travail pointe “une trentaine de facteurs qui étaient présents et qui interagissaient dans ce que l’on pourrait qualifier de” tempête parfaite “”. Une situation qui aurait laissé environ 30 000 morts dans ces centres.

Le ministère des Églises regroupe ces trente facteurs en 8 groupes différenciés:

Les facteurs qui ont provoqué la “tempête parfaite” sur les résidences, selon le département Iglesias.

Le premier d’entre eux raconte que «Orage parfait»Avec les caractéristiques du virus et la maladie qu’il provoque. soulignant son haut niveau de contagiosité -en particulier chez les personnes âgées avec moins de défenses immunologiques- et dans «l’ignorance» du pathogène qui a marqué les premières semaines de prise en charge.

L’accent mis sur les personnes âgées “ sourdes ”

Le rapport sur les «utilisateurs des centres résidentiels et leurs caractéristiques» s’y focalise également. C’est-à-dire chez les personnes âgées elles-mêmes, les victimes dans toute l’affaire, que le document décrit comme des individus vieillesse, qui présentent des morbidités ou un handicap. Il dit aussi qu’ils souffrent régulièrement de problèmes «neurocognitif » qui mènent au «manque de compréhension des résidents de ce qui se passe». Il dit même que ce groupe souffre «Perte auditive, ce qui implique des difficultés d’accès aux informations sur la crise ».

En outre, il garantit que les centres pour personnes âgées disposent d’une infrastructure qui les empêche à de nombreuses reprises d’accéder par eux-mêmes à des «moyens de protection adéquats», ignorant les d’innombrables demandes de matériaux protection que ces centres ont offerte au gouvernement pendant les semaines les plus difficiles de la pandémie. D’autre part, elle affecte le confinement des résidences – décrété par le gouvernement – puisque “de nombreux centres ont empoché l’infection, devenant un espace inévitable de diffusion interne généralisée”.

Manque de matériel

Le seul soupçon d’autocritique est dilué dans la rédaction du rapport: il y a eu pendant des semaines une “pénurie, quand pas absence d’équipement de protection individuelle adéquate, entre mars et mi-avril, dans de nombreux cas en raison des difficultés déjà connues de pénuries généralisées ». Mais pas une seule mention de la gestion gouvernementale ou des causes de cette pénurie.

Le département Iglesias est également dépêché avec les propres travailleurs du centre, avec un personnel réduit et sans formation suffisante, avec un impact sur le absence de “personnel de santé suffisamment formépour l’approche d’une situation d’infection généralisée au centre comme celle vécue ». Il garantit également qu’il y a eu «utilisation inappropriée de l’EPI» puisque le personnel ne leur convenait pas (à ce stade, il est omis qu’ils ne disposaient généralement pas d’un tel équipement de protection).

Dardo aux communautés

L’équipe Iglesias clôture ce rapport, dans lequel sa gestion politique ressort impeccable, parlant de “problèmes de communication entre le personnel des résidences, les résidents et les familles”, le “énorme difficulté d’accès aux tests de diagnostic»(Encore une fois sans évoquer les causes), et même les salons funéraires (« effondrement des services habituels chargés de la manipulation et de la collecte des cadavres »).

Bref, «la virulence et la vitesse de la première vague ont dépassé le rythme de l’action». Bien sûr, il charge toute responsabilité dans le communautés autonomes, qu’il accuse que «la prise de décision aurait pu bénéficier d’un meilleur échange d’informations découlant de l’existence d’un système plus interconnecté et plus détaillé sur la situation des différents centres et leur évolution.