COVID-19 :

Le pharmacien américain Pfizer et la société allemande de biotechnologie BioNTech a annoncé il y a quelques jours le 90% d’efficacité de votre vaccin contre le coronavirus. En l’absence des derniers résultats, tout indique que ce sera le premier antidote pour arrêter le COVID-19, maladie qui a déjà coûté la vie à plus d’un million de personnes dans le monde.

Quand la US Food and Drug Administration (FDA) approuver la distribution du vaccin, environ 100 millions de doses seront distribuées aux États-Unis et 200 millions de doses supplémentaires pour l’Union européenne. Mais les créateurs du vaccin ont également des accords avec Royaume-Uni, Canada et Japon. Ceci signifie que environ 200 millions de personnes (chaque individu a besoin de deux doses) pourrait recevoir le vaccin au mois de décembre, lorsque le premier accord devrait être conclu.

1,3 milliard de vaccins en 2021

Et le reste des individus? Personne n’a à s’inquiéter car dès que la première distribution est approuvée, Pfizer et BioNTech prévoient de produire 50 millions de doses supplémentaires avant la fin de l’année. Nous rappelons que ce vaccin comprend deux doses dans le traitement. Les créateurs de l’antidote prévoient de produire 1,3 milliard de doses du vaccin d’ici 2021.

“Une proportion importante de la population pourrait être vaccinée”

Sur l’efficacité du vaccin et les effets positifs qu’il pourrait avoir pour freiner la pandémie de coronavirus, le chercheur en chef pour la virologie et les maladies infectieuses de l’Université de Pennsylvanie s’est exprimé, Paul Thèbes, qui dans les déclarations pour ‘TREIZE PAR JOUR’, de ‘TREIZE TV’ a souligné: “C’est un vaccin compliqué à fabriquer, mais si les choses se passent bien, je pense qu’une proportion importante de la population (en Espagne) pourrait être vaccinée, la question est de savoir comment le faire efficacement et en toute sécurité.”

Problèmes logistiques

Le médicament Pfizer doit être conservé à -70 ° C en raison de sa fabrication à travers un brin d’ARN messager de coronavirus. Ce matériel génétique est celui qui doit être conservé en dessous de -70 ° C, donc sa distribution devrait être complexe puisqu’ils doivent être fabriqués congélateurs spéciaux être distribué dans plusieurs pays et sur de longues distances.

Mais en plus de conserver les doses dans des congélateurs spéciaux, le vaccin doit être administré aux individus dans les quelques heures suivant son retrait des glacières dans lesquelles il est conservé. Pays comme Allemagne Ils envisagent déjà des options pour le stockage et la conservation des doses, mais en Espagne, aucun détail n’a encore été donné sur l’endroit où les vaccins seraient conservés ni sur le mode d’administration, donc, pour le moment, ils anticipent grands problèmes logistiques pour la distribution du vaccin dans notre pays.

Le virologue et chercheur est d’avis: “C’est l’un des principaux problèmes de ce type de vaccins, ce sont les problèmes que nous devons essayer de résoudre maintenant.” Il reste peu de temps et le premier vaccin efficace contre le coronavirus pourrait commencer à être expédié dans quelques semaines. L’expédition dans différentes parties du monde nécessite un plan spécifique et très complexe, les pays dans lesquels le médicament Pfizer et BioNTech seront distribués devront donc commencer à travailler immédiatement dans environ plans de conservation efficaces pour des millions de doses de vaccin COVID-19.

Efficacité du vaccin

Concernant la grande efficacité démontrée par le vaccin contre le virus, Pablo Tebas déclare: “Une efficacité de 90% serait un vaccin remarquable parmi les meilleurs vaccins pour enfants.”

«Nous sommes dans la deuxième vague de la pandémie qui, à un moment donné, commencera à décliner spontanément ou parce que les mesures prises par le gouvernement sont en mesure de réduire la transmission parmi la population. Le vaccin peut aider car il peut rendre moins de personnes vulnérables à l’infection et aidera certainement l’épidémie à disparaître plus rapidement. Si 90% de la population est vaccinée et devient immunisée, il est peu probable qu’il y ait une autre vague de coronavirus », conclut l’expert.