COVID-19 :

On savait qu’il reviendrait – il n’y en avait pas d’autre – mais pas comment. La pagaie reviendrait au mois de mai pour occuper les pistes et le ferait après des jours d’incertitude, de doutes et de beaucoup d’attente pour ce qui s’est passé, mais avec beaucoup plus de désir que prévu. Un retour qui entendait donner une continuité à un 2020 avec de grands changements -comme analysé dans le premier chapitre-, qui allait être la meilleure année de son histoire -comme décrit dans le second- et qui avait subi l’arrêt dû à l’enfermement la pandémie – comme indiqué dans le troisième épisode.

Deux seraient les mois. Après 60 jours passés à la maison, rêvant de sortir, fantasmant de rejouer et de s’entraîner le plus possible, le sport de la pelle allait pouvoir reprendre son envol et il le ferait dans une «désescalade» avec laquelle il était prévu de revenir à ce qui était alors appelé «nouvelle normalité» – quelles choses.

Plus précisément, ce serait le 11 mai. Ou pas si spécifiquement. Après avoir approuvé le chapitre XII de l’ordonnance SND / 399/2020 le 9, le sport de la pelle est revenu. Mais pas comme toujours. Vous auriez à le faire individuellement. Avec un maximum de deux personnes, partez. Une mesure qui visait à accélérer le retour de certains sports considérés comme «à faible risque» et toujours en conditions extérieures.

Une mesure qui susciterait beaucoup de controverse. Pas parce qu’elle s’attendait à ce qu’il soit reçu avec moins de suspicion. Les conditions du retour n’allaient pas satisfaire tous les acteurs impliqués et, encore moins, les formes.

C’est pourquoi des jours troublés ont suivi. Des doutes et des nerfs. On ne savait pas exactement comment et quand la pagaie pouvait revenir dans son format habituel et, pour la première fois, lL’industrie s’est unie, a mis de côté ses vieilles querelles et a travaillé pour le bien commun. Surtout les domaines fédératifs. Et ça marcherait.

Le 25 mai, la pagaie est revenue -au moins en Espagne- après avoir autorisé le gouvernement à pratiquer dans la phase 1 ayant modifié leurs critères. Avec des restrictions, oui. Un maximum de 10 personnes, restrictions de capacité dans les clubs, toujours dans les espaces extérieurs et avec gel hydroalcoolique, distance sociale et zones d’utilisation fermées. Les clubs en salle doivent attendre la phase 2.

Les mesures de sécurité des clubs de paddle à leur retour. Europa Press (Iván Terrón)

Une industrie qui a vu le jour après des mois d’inconnues. On ne savait pas combien de temps durerait le confinement à domicile ni quelles en seraient les conséquences, mais la réalité est que le fan est revenu à son sport préféré avec enthousiasme. Avec beaucoup d’envie. En l’absence de loisirs et de rencontres sociales, le paddle-tennis était une alternative intéressante pour quitter la maison, faire du sport et respirer. Pour être à nouveau libre.

Les magasins, récemment ouverts et à moitié carburés, se vendaient à nouveau. Et plus que prévu. Les clubs accueillaient à nouveau les joueurs. Bien au-dessus des attentes. Et l’industrie était en plein essor moins de trois mois après son arrêt.

Une ‘rentrée’ que le padel professionnel prendrait plus sereinement. Comme le reste des compétitions professionnelles. Il faudra attendre la mi-juin pour annoncer que le sixième mois de l’année accueillerait le retour de Tour du monde de padel avec deux citations différentes.

Deux des pistes installées à la Madrid Arena. WPT

On avait beaucoup spéculé sur le quand et le comment du retour de la meilleure pagaie du monde et la vérité est qu’après avoir contrasté, rapporté et essayé de déchiffrer de nombreuses informations Je le ferais avec deux tests à huis clos et dans un seul lieu. Bonne nouvelle, sans aucun doute.

L’Arena de Madrid accueillera le Estrella Damm Open et le Retour à Madrid Open pour redémarrer la saison. Puis l’Adeslas Open. Une triple couronne entre juin, juillet et août qui relancerait la saison 2020 et le ferait sous un nouveau mode de notation Après le gel du classement officiel du World Padel Tour, tout comme celui de la Fédération espagnole de paddle (FEP) et de la Fédération internationale de paddle (FIP).

Il WPT Race 2020 serait le système de notation de l’année qui chercherait à minimiser l’impact d’éventuelles pertes dues au coronavirus et cela ferait l’éloge des meilleurs couples de l’année. Une mesure compliquée à comprendre et à gérer au début, mais réussie à la fin.

Un retour qui, dans le sport, laisserait deux noms propres clairs. Alejandro Galán et Juan Lebrón. Le couple espagnol allait étonner le monde entier avec une triple couronne à Madrid qui les a catapultés en tête du classement grâce à une pagaie électrique, offensive et attractive qui simplifie tout grâce à une capacité d’attaque inhabituelle depuis n’importe quel coin du terrain -toujours à la merci d’une vitesse plus élevée-.

Galán et Lebrón se lamentent et célèbrent le triplé à la Madrid Arena. WPT

Lebrón et Galán, Galán et Lebrón, ont joué avec deux, trois ou quatre marches de plus que leurs rivaux. Sa pagaie a choqué l’opinion publique et généré ce runrún implicite dans les événements qui visent à marquer une époque. Ce n’était pas le résultat, ou pas seulement, c’était le moyen d’y parvenir.

Pour sa part le classement féminin a commencé son odyssée particulière. Et bénie odyssée. Aucune des deux paires n’a réussi à imposer leurs arguments et dans ce voyage de trois tournois, trois couples de champions se sont rencontrés. Alejandra Salazar et Ari Sánchez, Marta Ortega et Bea González et Mapi et Majo Sánchez Alayeto Ils ont remporté la première victoire de l’année pour composer une intrigue de conjonction difficile et qui démontre, une fois de plus, le très haut niveau que traverse le paddle-tennis féminin.

Un sport qui revient et fait de l’été son été. Quand personne ne s’y attendait. Quand tout semblait voué à une nouvelle crise. La pagaie est revenue, et avec plus de force, car elle l’emporte toujours. Même lui-même.