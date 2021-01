COVID-19 :

Si 2020 consistait à se réinventer, le paddle-tennis le faisait. Le sport de la pelle avait réussi à se remettre des pires présages et allait affronter une dernière partie de l’année qui allait être, sans aucun doute, celle de sa justification. Le tout en 2020 avec de grands changements -comme analysé dans le premier chapitre-, qui allait être la meilleure année de son histoire -comme décrit dans le second-, qui avait subi l’arrêt dû à l’enfermement et à la pandémie -comme décrit dans le troisième – et qu’il a volé en arrière sous une porte fermée – comme cela a été continué dans le quatrième –

Et c’est que l’été était la navette privée de 20×10. Les courts étaient pleins, les joueurs exigeaient plus de pagaie que jamais, l’industrie fonctionnait à pleine capacité et les chiffres ont commencé à s’accumuler. Pour beaucoup. Même avec un quart de facturation de moins.

Parce que? Très simple, la pelle a été transformée en redoute. Un espace de joie. Après avoir plié la courbe de la pandémie de santé des coronavirus, le monde et l’Espagne, au premier plan, sont entrés dans une deuxième vague après la saison estivale qui resserrerait à nouveau les mesures, distanciant la liberté souhaitée du quotidien des citoyens.

Les restrictions de mobilité, la capacité réduite, les zones périmétriques, les confinements par zones de santé ou les fermetures temporaires de secteurs seraient quelques-unes des mesures qui reviendraient progressivement. La «nouvelle normalité» tant attendue n’était pas considérée comme nouvelle pour faire des loisirs et de la vie sociale, à plusieurs reprises, une gymkhana difficile à maîtriser.

Un joueur de paddle-tennis à son retour sur les courts. H. Bilbao (Europa Press)

Une fois de plus, le citoyen était tenu pour responsable de ne pas augmenter les nombres qui étaient déjà alarmants à nouveau. Et triste, très triste. Et la conséquence était claire, une recherche de loisirs sans dangers et véhicule de joie.

Là, la pagaie est devenue forte. Mais c’est le cas. S’il venait de profiter de quelques mois d’un retour plus prometteur que prévu, le retour de l’été a dessiné une ligne nette à la hausse de la consommation de produits, des heures de suivi et des autres consommables associés.

Les marques ont épuisé leurs collections de produits alors que personne ne s’y attendait, les magasins ont à nouveau augmenté leurs ventes et ont vu comment, dans de nombreux cas, les rayons étaient liquidés lorsque tout suggérait qu’ils deviendraient des “ dormeurs ” et la possibilité de réserver une piste – en particulier dans les grandes villes – c’est devenu une chimère. Bonnes nouvelles, enfin.

Le calendrier final du World Padel Tour 2020. WPT

Une courbe ascendante qui réussirait également à prendre le paddle-tennis professionnel. Et non sans difficultés. Il y avait plusieurs joueurs qui étaient testés positifs et des noms aussi célèbres que Fernando Belasteguín, Pablo Lima ou Delfina Brea, entre autres, ils devraient s’absenter d’un examen en raison d’un congé de maladie justifié.

Le World Padel Tour avait connu un triple rendez-vous à huis clos à la Madrid Arena et, à partir de là, sa tournée nationale et même internationale allait commencer à composer un calendrier de 10 tests réguliers comme il l’avait convenu avec les joueurs dans un accord. ce qui impliquait un grand effort des deux côtés. Un chapitre séparé mérite ce qui a été réalisé par l’organisation du circuit, l’avancée et de quelle manière, une saison pour applaudirudir.

Valence, Sardaigne, Minorque, Barcelone, Alicante et Las Rozas seraient les lieux choisis pour structurer ce calendrier régulier avec 10 étapes – avec le triplé madrilène et l’événement inaugural à Marbella – pour mettre fin à la saison avec un Final Master qui se tiendrait, pour la première fois, à Minorque. Et même avec quelques essais à capacité publique et réduite.

Gemma Triay et Lucía Sainz, couple un de 2020. WPT

Une dernière course de seulement trois mois et demi qui, chez les hommes, exalterait la figure d’Ale Galán et de Juan Lebrón en devenant clairement dominateurs de l’année grâce aux six titres qu’ils réussiraient à soulever en un an pour encadrer. Un jalon, sans doute, de plus grande valeur grâce à la croissance remarquable de couples comme ceux qui composaient Fernando Belasteguín et Agustín Tapia -deux titres et une leçon de vie- et Sanyo Gutiérrez et Franco Stupaczuk -une blessure-.

Dans la modalité féminine, la parité céderait la place à une nette dominance. Clair et soudain. Pas étonnant. Gemma Triay et Lucía Sainz Ils avaient entamé le chemin de la réinvention il y a des mois et après avoir laissé des flashs dans la première partie de l’année, ils réussiraient à imposer un règne de fer grâce à un padel convaincant, complet et de haut carat.

Cinq seraient les titres que Triay et Sainz signeraient à la fin de l’année pour signer le numéro un de la WPT Race 2020 sur des couples comme Alejandra Salazar et Ari Sánchez -trois championnats avant les adieux- ou Marta Marrero et Martita Ortega -que, oui, ils rejoindraient leurs chemins.

Mais le padel professionnel reviendrait sous plus de facettes. Non seulement le World Padel Tour prendrait son envol et les derniers mois de l’année laisseraient de beaux clichés de l’endroit où vous voulez voyager dans ce sport. Même dans le pire des cas.

Le WiZink Center pendant le championnat d’Espagne de paddle. FEP

La Fédération espagnole de padel (FEP) a commencé un nouveau chapitre de son encyclopédie particulière et ilou il a élu Ramón Morcillo comme président. Son conseil d’administration prendrait le relais avec une nouvelle manière d’appréhender le management – ou du moins très différente des années précédentes – en s’approchant du WPT, en établissant des ponts avec la FIJ et en donnant une image différente. Et positif.

La meilleure des réflexions serait la célébration de la Championnat d’Espagne de paddle. L’édition XXXVI aurait une scène imposante comme la Centre WiZink, une affiche fantaisie avec des joueurs comme Galán, Paquito Navarro, Juan Martín Díaz, Alejandra Salazar ou Carolina Navarro, la retransmission de Movistar Plus et une couverture de communication unique.

Le résultat serait écrasant. Pour le fond et la forme. Le padel fédératif a atteint pour la première fois des sommets inimaginables et cela est une conséquence évidente de la nouvelle direction de la FEP. Une revendication particulière qui a remporté les applaudissements unanimes de l’industrie.

Paquito Navarro et Juan Martín Díaz lors de la finale du Championnat d’Espagne. Fernando Alvarado .

Mais il y en aurait plus. La pagaie reprendrait son vol international. 2020 a été l’année de l’internationalisation de ce sport et même la pandémie ne pouvait pas avec le développement imparable qu’elle avait dans de plus en plus de régions du globe et, en particulier, en Suède, Italie, Émirats arabes unis, Amérique latine et certains pays pionniers d’Asie.

Par exemple, Finales CUPRA FIP. La Fédération internationale de padel (FIP) avait réussi à reprendre son calendrier particulier célébrant 14 événements au cours de la première année du CUPRA FIP Tour et cela mettrait fin à la saison avec une épreuve de première classe sur l’île italienne de Sardaigne qui serait l’adieu officiel à toute compétition.

Cagliari serait l’hôte de cette fête internationale de padel qui permettrait aux couples de pays tels que USA, Uruguay, Italie, Espagne, Argentine, Chili, Suisse, Lettonie, Hollande, Brésil ou Portugal. Un mélange d’acteurs de nouveaux pays – qui sont encore en croissance – et des noms plus qu’établis comme Juan Martín Díaz, Juani Mieres, Sebastián Nerone, Pablo Lijó, Sofía Araújo ou Virginia Riera.

Les vainqueurs des finales CUPRA FIP 2020. FIP

Un dernier cycle qui a barré les dernières dates du calendrier. Les dernières dates qui, comme chaque année, seraient marquées par des ruptures, des annonces de nouveaux couples, des adieux aux marques et d’éventuelles nouvelles signatures. La tradition de Noël du paddle-tennis.

La pagaie a dit au revoir à 2020. Une année grise et triste avec de nombreux sacrifices. Les successions, les entités, les circuits, les acteurs, les travailleurs et toute une industrie tireraient le meilleur d’eux-mêmes pour renverser une situation très, très compliquée. Comme tant d’autres. Mais avec une fin, il vaut peut-être mieux ne pas dire heureux, mais au moins pas si amer.

Le sport de la pelle s’est avéré vivant, plus vivant que jamais, et c’est à célébrer. Si, au cours d’une année aussi inhabituelle, elle a su se réinventer, que ne pourra-t-elle pas faire à l’avenir? Nous le verrons. Nous allons le vivre.